Hajóval szállítanak egy bálnát a Balti-tengeren

természet
Fotó: STEFAN SAUER/dpa Picture-Alliance via AFP

Egy uszályhajó fedélzetén szállítják az Északi-tengerhez a Balti-tenger partjainál megrekedt hosszúszárnyú bálnát, amelyet a német sajtó csak Timmyként emleget.

A bálnát előzőleg szíjakkal vontatták önkéntesek a részben víz alatt álló uszályhajóhoz. Az utazás várhatóan több napig tart, de a cet megmenekülése nem biztos. A Tengerészeti Múzeum szakértői kifejezetten óvtak az állat szállításától. „A bálna általános állapota tovább romlott”, és az esély a sikeres életbe való visszatérésére nagyon csekély. Annak is hatalmas a veszélye, hogy a bálna megsérül - közölték a kutatók a Nemzetközi Bálna Bizottság és a brit Búvár Tengeri Mentők nevű szervezet tapasztalataira hivatkozva.

A WDC bálna- és delfinmentő szervezet szerint a cetek nincsenek hozzászokva a bezártsághoz. A szervezet szerint az a legvalószínűbb, hogy a bálna a szokatlan helyzettől további stresszt él át, esetleg megijed vagy pánikba esik. Az is előfordulhat, hogy az állat a fogságban izomgyengeséget szenved el, és képtelen lesz erős reakciókra.

A hosszúszárnyú bálna öt alkalommal feneklett meg a Balti-tenger sekély vizeiben. A tengeri emlős, amelynek kora 4 és 6 év közötti lehet, először március 3-án Wismar kikötőjében tűnt fel. Később onnan nyugatabbra, az észak-németországi Schleswig-Holstein tartománybeli Timmendorfer Strandon látták. Az azóta eltelt több mint 50 nap alatt az idő felét sekélyvizű övezetekben töltötte. Szakértők szerint szándékosan, miután súlyos beteg lévén nyugodt helyet keresett. (MTI)

