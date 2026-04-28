Idén is lesz Tusványos

„Semmilyen kérdésre nem válaszolok” – ezekkel a szavakkal távozott Németh Zsolt a Fidesz keddi választmányi üléséről, amin a párt történelmi választási vereségéről volt szó. Aztán mégis elmondott annyit, hogy „igen, igen, igen, igen, lesz” arra a kérdésünkre, hogy Tusványos lesz-e idén is. Videónk a választmányi ülésről, ennek utolsó másodperceiben látható a szófukar Németh távozása.

A tusnádfürdői Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor honlapján is minden jel arra utal, hogy megrendezni készülnek a Fidesz szokásos éves székelyföldi dzsemboriját a Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda között félúton lévő településen (bár a honlap Hírek menüpontja egyébként 2024 nyara óta nem frissült). A tavalyi tusványosi anyagainkat itt találod.

A dátum is a szokásos, idén is július utolsó hetében, ezúttal július 21-26. között tartják a tervek szerint. Egyébként az idei már 35. tusványosi tábor lesz, az idei mottója az, hogy Veled teljes (a tavalyié az volt, hogy Ránk számíthatsz). A programjáról viszont egyelőre még semmit nem tudni, ez a menüpont üresen árválkodik, így nem tudhatjuk még, hogy a parlamenti politizálástól 1990 óta most először visszalépő Orbán ezúttal is részt vesz-e majd a rendezvényen.

Orbán Viktor a 2025-ös Tusványoson Németh Zsolt és Tőkés László társaságában Fotó: Kristóf Balázs/444

Az első Orbán-kormány bukása után a fideszes politikusok ellenzékben is rendszeresen eljárt Tusványosra. Orbán Viktor ott volt a 2002-es választási veresége évében is, amikor többek között arról beszélt a Magyar Nemzet tudósítása szerint, hogy változtatnia kell a gondolkodásukon, mivel „a közéletet eddig a kormány felől nézte” az akkor polgári tábornak hívott fideszes közösség. Arról is beszélt, hogy a következő választásokra „lélekben és számszerűen is meg kell erősödnünk, de azután is erősíteni kell a polgári világ kormányoktól független intézményeit, hogy a helyes útról már ne térhessünk le”.