Iványi Gábor a köztársasági elnöki pozícióról: Én nem ambicionálom a dolgot

Iványi Gábor nem ambicionálja a köztársasági elnöki pozíciót – mondta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze a Neshama TV-nek adott interjújában.
„Nem hiányzik az élettörténetemből, hogy ez megtörténjék”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy ha ez egy nyílt választás lesz, akkor nem akar megküzdeni érte. Meghatja az embereknek a bizalma, de meggyőződése, hogy a „mostani fordulatnak a gazdái nem egy ilyen ilyenfajta emberben gondolkodnak, mint amilyen én vagyok”.
Iványi április közepén még arról beszélt, hogy ha komoly felkérést kapna, akkor „tisztelettel és alázattal” elfogadná.
„Szeretem annyira ezt az országot, hogy kész legyek elvállalni egy ilyen feladatot”
– mondta. A lelkész, aki 2011 óta vívja az egyháza korábbi jogi státusza visszaszerzéséért folytatott küzdelmet, egy másik interjúban azt mondta, Orbán távozása „nagy örömmel” tölti el. Szerinte Orbánnak börtönben a helye, ha viszont nem vonják felelősségre, visszatérhet, „és akkor komor jövővel nézünk szembe.” (via Telex)
