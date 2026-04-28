Kvíz: 1990 óta hány évig volt olyan kultúráért felelős miniszterünk, aki a kultúrához értett?

játék

Kultúráért felelős miniszterek 1990-től, foglalkozás/végzettség szerint:

Néprajzkutató - Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter, 1990–1993

Jogász - Mádl Ferenc, 1993–1994

Jogász - Fodor Gábor, 1994–1996

Szociológus - Magyar Bálint, 1996–1998

Biológus - Hámori József nemzeti kulturális örökség minisztere, 1998–1999

Művészettörténész - Rockenbauer Zoltán, 2000–2002

Író - Görgey Gábor (2002–2003)

Történész - Hiller István (2003–2005, 2006–2010),

Politológus - Bozóki András (2005–2006)

Orvos - Réthelyi Miklós nemzeti erőforrásért felelős miniszter (2010-2012)

Lelkész - Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere (2012-2018)

Orvos - Kásler Miklós (2018-2022)

Gyógyszerész - Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (2022-2026)

Lelkész - Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (2026-)

