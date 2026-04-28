Magyar Péter a felvidéki Gubík Lászlónak is elmondta, hogy tíz évre visszamenőleg megvizsgálják az anyaországi támogatások felhasználását

Magyar Péter fogadta Gubík Lászlót, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnökét. A leendő miniszterelnök közleményt adott ki a találkozóról – illetve közösségi oldalán is posztolt erről –, amiben azt írja, tájékoztatta Gubíkot a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről. Magyar elfogadhatatlannak tartja a Beneš-dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegető és az uniós alapértékekkel szembemenő szlovák jogszabályt, valamint a magyar származású szlovák állampolgárok földjének kártalanítás nélküli elvételét.

Ezen túlmenően Magyar lényegében ugyanazokat a témaköröket emelte ki, amelyeket akkor is, amikor korábban Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tartott megbeszélést.

Eszerint

  • a Tisza-kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, „mindig a magyar honfitársaink érdekeinek védelme lesz a magyar–szlovák kapcsolatok további erősítésének fókuszában;
  • alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén;
  • nem fogják elfogadni, hogy az anyaországi támogatásból működő szlovákiai magyar sajtótermékek Fidesz-propagandát közvetítsenek;
  • a kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását.
Magyar Péter és Gubík László
