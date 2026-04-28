Magyar Péter a felvidéki Gubík Lászlónak is elmondta, hogy tíz évre visszamenőleg megvizsgálják az anyaországi támogatások felhasználását

Magyar Péter fogadta Gubík Lászlót, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnökét. A leendő miniszterelnök közleményt adott ki a találkozóról – illetve közösségi oldalán is posztolt erről –, amiben azt írja, tájékoztatta Gubíkot a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről. Magyar elfogadhatatlannak tartja a Beneš-dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegető és az uniós alapértékekkel szembemenő szlovák jogszabályt, valamint a magyar származású szlovák állampolgárok földjének kártalanítás nélküli elvételét.
Ezen túlmenően Magyar lényegében ugyanazokat a témaköröket emelte ki, amelyeket akkor is, amikor korábban Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tartott megbeszélést.
Eszerint
A határon túli levélszavazás szabályait is felülvizsgálják.
A Beneš-dekrétumokra hivatkozó jogszabály hatályon kívül helyezését kérte a szlovák miniszterelnöktől.