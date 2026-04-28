Magyar Péter június elsejére beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel

Miután kedden fogadta Babják Zoltán beregszászi polgármestert, közleményt adott ki arról Magyar Péter, hogy június elejére találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel „szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban”.

A leendő miniszterelnök szerint miután Babják tájékoztatta a kárpátaljai magyarok helyzetéről, a háborús szörnyűségekről, „egyetértettünk abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzük Magyarország és Ukrajna kapcsolatát”. Az ukrán elnökkel tervezett találkozó célja Magyar Péter szerint az, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradását.

A találkozóról beszámoló Facebook-posztban Magyar azt írja, itt az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse „a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást”, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják valamennyi kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat, „és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának”. Szerinte ez azt segítené, hogy a háború után minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére.

Magyar szerint az ukrán kormány által 2025-ben bejelentett oktatási engedmények „előremutatóak, de nem elegendőek”. Példaként említi, hogy Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás. „A magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyar lakta településeken sem.”

De Magyar szerint megmaradtak más közéleti és kulturális korlátozások is: a magyar nyelvű rendezvények és sajtóorgánumok „kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában” működhetnek, nyilvános megszólalásaikban hivatalos személyek továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket.