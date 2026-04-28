Máris eltüntették azt az alapkövet, ami a Csepelen elbukott fideszes jelölt nevét örökítette meg a kampányban

Csepelen egy hónapig tartott az örökkévalóság. Még március közepén tették le egy Lidl-üzlet alapkövét, akkor hajcihőt csapva köré, hogy a kerülettel ismerkedő fidesz jelölt, Király Nóra is megjelent. Sőt, az alapkőre is felvésték a nevét.
Király Nóra egyébként úgy került fel a táblára, hogy nem ő Csepel országgyűlési képviselője, tavaly nyáron jutott be a parlamentbe listáról (a pápai Kovács Zoltán mandátumát vette át, miután a Veszprém megyei politikust a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjává választotta az Országgyűlés). Mostanáig három cikluson keresztül Szabó Szabolcs volt a kerület képviselője, aki háromszor is legyőzte Németh Szilárdot. De őt nem hívták meg az eseményre.
A választáson aztán Király Nóra simán kikapott a tiszás vak ügyvédtől, Kátai-Németh Vilmostól.
A választás után Király Nóra már nyíltan kritizálta a Fidesz hivatalos kampányát, és várta Orbán Viktor lemondását. Ettől vélhetően egyáltalán nem függetlenül a nagy csereberében neki már nem jutott parlamenti mandátum listáról sem.
A tábla pedig már nincs ott a helyén Csepelen.
Ahogy olvasónk írta, a kampányban nagyon aktív Király Nóra szervezete, a Ficsak teljesen eltűnt Csepelről, hiába volt azóta futóverseny, kvízest, miegymás. Pedig hónapokig ki volt plakátolva Csepelen, hogy az önkormányzat és a Ficsak hosszútávú megállapodást kötött.
Ferencz Orsolya és Király Nóra sem lesz képviselő, Király szerint Orbán rossz emberekkel vette körül magát, és buborékban tartják.
Nem Király Nóra Csepel parlamenti képviselője, de az ő nevét vésték az alapkőre.
A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje arról is beszélt, hogy nem tehette közzé nyilvános Facebook-oldalán a Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett botrányos kijelentéséről szóló írását.