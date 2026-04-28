Meghalt Edith Eva Eger, világhírű holokauszt-túlélő pszichológus és író

98 éves korában meghalt Edith Eva Eger, holokauszt-túlelő, a világ egyik legmeghatározóbb pszichológusa és írója. A hírről magyar kiadója, az Open Books számolt be.

Edith Eva Eger 1927-ben született Kassán, gyerekkorában tehetséges tornász volt, még az olimpiai csapatba is bekerült. Tizenhat évesen deportálták Auschwitzba, édesanyját gázkamrában ölték meg. Memoárjában leírta, hogy ugyanazon az estén, amikor édesanyját elgázosították, a tábor hírhedt orvosa, Josef Mengele táncolni kényszerítette őt. Testvérével több koncentrációs tábort is megjárt. 1945 májusában az amerikai hadsereg felszabadította a gunskircheni tábort, ahol egy katona észrevette a holttestek között még mozgó Edithet, orvost hívott, és így megmentették az életét.

A háború után összeházasodott Eger Bélával, akivel a kommunista fenyegetések miatt az Egyesült Államokba emigráltak. 51 évesen doktorált klinikai szakpszichológusként, a poszttraumás stressz-szindróma kezelésében szerzett hírnevet magának.

A koncentrációs táborban megélt időszakról szól A Döntés című, 2017-ben megjelent visszaemlékezés-kötete, ami a The New York Times és a The Sunday Times sikerlistáján is szerepelt. Második könyve Ajándék - 12 lecke, hogy miként menthetjük meg az életünket címen 2020-ban jelent meg.

„Műveit elolvasni nem csupán irodalmi élmény, hanem erkölcsi kötelesség és önmagunkkal szembeni gesztus, hiszen minden egyes sora arról tanúskodik, hogy a legmélyebb pokolból is ki lehet táncolni, ha merünk a szeretet és az élet mellett dönteni. Edith Eva Eger hatalmas űrt hagy maga után, de öröksége minden egyes könyvével arra kéri az olvasót: ne csak túlélők, hanem a saját életünk virágzó és szabad alkotói legyünk”

– írta az Open Books. Életéről az On the spot is készített egy riportot: