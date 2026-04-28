„Nem ajándékba kaptam” – mondja Deák Bill Gyula a választások előtt fideszeseknek sunyiban kiosztott NKA-pénzekből neki juttatott 100 millióról

„Soha nem voltam semmilyen pártnak, és nem leszek tagja. Örök életemben hiteles ember voltam, épp azért, mert nem húztam se jobbra, se balra, én egy független ember vagyok” – mondja Deák Bill Gyula abban a kedden a Facebook-oldalára feltöltött bő egyperces videóban, amelyben az NKA-tól kapott 100 milliós támogatást próbálja megmagyarázni.

Az elmúlt napokban számos hír jelent meg arról, hogy a Hankó Balázs kulturális miniszter által felügyelt NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatást” osztott ki a kampányidőszakban, többségben Fidesz-közeli celebeknek (a fideszes Bús Balázs kedden be is jelentette, hogy távozik az NKA-alelnöki székéből). A támogatásból, amiről Molnár Áron azt állítja, hogy Hankó Balázs egyedül döntött róluk – a miniszter szerint minden a szabályok szerint történt, és „a támogatások... a magyar kultúra egészét szolgálják” – kapott a Fidesz kampányrendezvényein rendszeresen fellépő Tóth Gabi és Pataky Attila, illetve az Orbán Viktorral együtt fotózkodó, maffiásat játszó Dopeman is. Illetve 100 millió forint Deák Bill Gyuláéknak is jutott a pénzből.

„Kaptunk egy lehetőséget, pályáztunk, hogy meg tudjuk csinálni a Rossz vér-turnét nektek, mert megérdemlitek, hogy idáig eljuttattatok engem” – mondja erről Deák Bill a videóban, amit írott szövegben kiegészít azzal, hogy „ez a pénz nem az én személyes fizetésem, és nem »ajándékba« kaptam”. Itt is a turnéról ír, mondván: „ez a keret teszi lehetővé, hogy a produkció eljusson majdnem 20 településre. Ebből fizetjük a technika és a bérleti díjakat, a személyi költségeket,– rengeteg háttérmunkás megélhetése és munkája van ebben a turnéban”.

A turnét egyébként már március 21-én meghirdették Deák Billék, a Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésben nem szerepel utalás arra, hogy azt az NKA támogatásával valósítják meg. Deák Bill egyébként több közös fotón szerepel Nyitrai Zsolttal, a bukott kormány miniszterelnöki főtanácsadójával, az idős embereknek szánt gondosóra program felelősével, például ezen a 2024-es és ezen a tavaly decemberi képen.