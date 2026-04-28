Százmilliárdok zúdulhatnak Budapestre, uniós pénzből tűnhet el a hírhedt felüljáró is a Nyugati térről

Eddig 300 milliárd forintnyi fejlesztésről volt megállapodás, a kormányváltás nyomán azonban több mint 700 milliárdnyi elérhető uniós forrásra számít a Fővárosi Önkormányzat a 2021–2027-es programozási ciklus és a helyreállítási terv keretében, írja a 24.hu. Ez akkor történhet meg, ha a tervezett projekteket sikerül elfogadtatni az Európai Bizottsággal.

A 300 milliárd forintnyi uniós támogatás elvileg két éve rendelkezésre áll, ebből az összegből azonban Budapest eddig csak keveset látott. Két megkötött támogatási szerződés jött létre, összesen 56 milliárd forint értékben, ami „nevetséges összeg a 300 milliárdhoz képest”, mondta a lapnak Karácsony Gergely főpolgármester.

Szakapparátusi és uniós szinten is jóváhagyott fejlesztésekről van szó, amelyek Budapest vezetése szerint „nyilvánvalóan politikai alapon lettek blokkolva” az EU-s pályáztatás folyamatát támogató minisztériumi irányító hatóságok, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium révén.

A 300 milliárdból a főpolgármester közlése szerint

178 milliárd forintot költenének közlekedésfejlesztésre,

50 milliárdot szánnának köztérfejlesztésre,

38 milliárdot fordítanának árvízvédelemre és vízgazdálkodásra,

34 milliárd esélyteremtő fejlesztésekre, lakhatásra és szociális szolgáltatásokra menne.

Áprilistól ugyanakkor teljesen új politikai helyzet állt elő, így most már nem csak a kohéziós források kerülnek fókuszba, megnyílhatnak az Orbán-kormány számára eddig hozzáférhetetlen uniós helyreállítási alap, az RRF pénzforrásai is. Ehhez rövid időn belül, 2026 nyaráig meg kellene állapodnia az új kabinetnek az Európai Bizottsággal, melynek érdekében – mint arról a 444 is több alkalommal írt – a formálódó Magyar Péter-kormány tagjai a leendő miniszterelnökkel az élen intenzív tárgyalásokat folytatnak.

A Fővárosi Önkormányzat összeállított egy projektlistát, amelyet teljes mértékben az RRF céljaihoz illőnek találtak. Ez egy több mint 600 milliárd forintos beruházási csomag lenne. A fejlesztési keret átfedésben van a 300 milliárdos kohéziós csomaggal, írja a 24.hu, lehetnek projektek, amelyeket az operatív programok helyett az RRF-ből kellene megcsinálni. A két csomag együttesen több mint 700 milliárd forintot tenne ki.

A főpolgármester meg is nevezett néhány projektet, amire ezeket a támogatásokat költenék: