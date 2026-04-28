Szerzetesek buktak le 110 kiló fűvel a Srí Lanka-i reptéren

Huszonkét, buddhista szerzetesként azonosított férfit tartóztattak le a Srí Lanka-i hatóságok Colombo nemzetközi repülőterén. A csapatnál nagyjából 110 kilogramm kannabiszt találtak, ez a repülőtér történetének eddigi legnagyobb drogfogása.

A helyi rendőrség közleménye szerint a műveletet egy bejelentés indította el – írja a CNN. A hatóságok szerint a férfiak Thaiföldről tértek vissza, mindegyikük bőröndjében legalább öt kilogramm kannabiszt találtak. A rendőrség szerint a Srí Lanka-i állampolgárokból álló csoport április 25-én este érkezett vissza Bangkokból, ahova április 22-én utaztak el egy, a repjegyeket kifizető szponzornak köszönhetően. Ez lehet az első eset, hogy egy csoport szerzetest reptéri kábítószer-csempészettel gyanúsítanak.

Az elkövetőket május 2-ig előzetes letartóztatásba helyezték. A csoport fiatal úti célja magában is elég lehetett volna arra, hogy alaposan átkutassák őket, hisz Bangkok a Távol-Kelet Amszterdamjának számít. Míg a kannabiszfogyasztás a térség más országaiban, így Srí Lankán is szigorúan illegális, Thaiföldön 2022-ben dekriminalizálták a marihuánát, és holland mintára hamar megjelentek ott is a diszpenzáriumok és a drogturisták.

A vámhatóságok közlése szerint minden egyes szerzetesnél körülbelül 5 kilogramm, különösen erős indikát találtak, amit speciálisan kialakított, hamis aljú poggyászaikba rejtettek, így érkeztek Colombóba. A nyomozás során egy 23. férfit is letartóztattak Colombo külvárosában. Vélhetően ő az agy a mesterterv mögött. A többieknek azt állította, a náluk lévő csomagok „adományok”, amelyeket egy furgonnal fognak elszállítani a rászorulóknak. A hatóságok azt feltételezik, a gyanúsítottak talán nem is tudhatták, mit szállítanak, hiszen a drogot iskolai felszerelések és édességek közé rejtették. Itt felmerül a kérdés, hogy miért nem tartotta a 22 férfi gyanúsnak, hogy direkt erre kialakított poggyászrekeszekbe kell 5 kiló édességet és írószert betömködniük, de hát egy monk nem ítélhet meg egy helyzetet elhamarkodottan.

Sajtóértesülések szerint elképzelhető, hogy az érintettek nem is felszentelt szerzetesek. Egy szemtanú „buddhista szerzetesnek álcázott férfiakként” hivatkozott rájuk, ami felveti annak lehetőségét, hogy a helyi bűnözői hálózatok vallási identitást használnak fel a lebukás elkerülésére. Az esetet Srí Lanka három fő szerzetesi közösségének vezetői közös nyilatkozatban ítélték el, az érintetteket ők is álszerzetesnek nevezték, valamint sürgették a teljes körű vizsgálatot és a szigorúbb felügyeletet a vallási intézményeken belül.

Bár ez az első alkalom, hogy buddhista szerzeteseket illegális kábítószerrel a repülőtéren tartóztattak le, nem ez az első eset, hogy szerzetesek drogtörvények megsértése miatt kerülnek a hatóságok látókörébe: Thaiföldön 2022-ben négy szerzetest kaptak el metamfetaminnal egy razzia során, míg Mianmarban 2017-ben egy szerzetest több mint négymillió metamfetamin-tabletta birtoklása miatt tartóztattak le.