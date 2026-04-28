Ukrajna helyett inkább az oroszoknak adta ki Lengyelország az orosz régészt, aki az annexió után is folytatta az ásatásokat a Krím-félszigeten

Márciusban még arról döntött egy varsói bíróság, hogy kiadják Ukrajnának Alekszandr Butyagin orosz régészt, aki az annexió után is folytatta az ásatásokat a Krím-félszigeten. Az ukránok azzal vádolták, hogy engedély nélküli ásatásokat végzett és történelmi műkincseket fosztogatott a Krímben, de végül egy több országot érintő fogolycsere keretében szabadon engedték.

Az orosz állami TASS hírügynökség közölte, hogy egy fogolycsere keretében Lengyelország szabadon engedte Alekszandr Butyagin orosz régészt.

Fehéroroszország eközben egy fogolycsere keretében szabadon engedte az ott bebörtönzött lengyel–fehérorosz újságírót, a Gazeta Wyborcza korábbi tudósítóját, Andrzej Poczobutot. Az újságíró szabadon bocsátását magas szinten kezeli a lengyel államigazgatás, kedden Donald Tusk miniszterelnök a határon várta, erről egy fotót is közzétett, amelyhez azt írta: „Andrzej Poczobut szabad! Üdv újra itthon, lengyel hazádban, barátom.”

— Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026

A fogolycserében három lengyel és két moldáv állampolgár szabadult, tető alá hozásában az Egyesült Államok is részt vett, az Egyesült Államok fehéroroszországi különmegbízottja, John Coale szerint „Lengyelország elnöke, valamint Trump elnök is komoly részt vállalt abban, hogy ez megvalósuljon.”

Az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete, Tom Rose az X-en azt írta: „Amerika kiáll a barátai és szövetségesei mellett… Andrzej Poczobut már kiszabadult a fehérorosz fogságból, és újra megölelheti a családját.”

A fogolycsere-megállapodásban összesen hét ország érintett, köztük Kazahsztán, Románia, Moldova, Oroszország, Ukrajna, Lengyelország és az Egyesült Államok. (Reuters, TVP)