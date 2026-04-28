Zelenszkij szankcionálná Izraelt az oroszok által megszállt területekről származó gabona felvásárlása miatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegetett, hogy szankciókat vet ki azokra az izraeli magánszemélyekre és vállalkozásokra, amelyek Oroszország által megszállt területeken megtermelt gabonából vásárolnak.

Zelenszkij az X-en közzétett posztjában arról írt, hogy az ukrán kormány olyan szankciós csomagot készít elő, amely egyszerre célozza a gabonát szállítókat és az ügylet izraeli oldalán álló szereplőket.

Fotó: THOMAS KIENZLE/AFP

Az elmúlt napokban két, állítólag az oroszok által megszállt területeken megtermelt (az ukránok értelmezésében ellopott) búzát szállító hajó tartott Izrael felé, ezek Haifában tették le a rakományukat. Az Haaretz szerint eddig négy szállítmány, megszállt ukrajnai területekről származó gabonát tartalmazó rakományt rakodtak ki Izraelben.

Zelenszkij szerint Kijev minden szükséges lépést megtett diplomáciai csatornákon keresztül az ilyen esetek megelőzésére, de ez nem volt elég a szállítások leállításához. „Ez nem – és nem is lehet – törvényes üzleti tevékenység. Az izraeli hatóságok nem lehetnek tudatlanok azzal kapcsolatban, hogy milyen hajók érkeznek az ország kikötőibe és milyen rakományt szállítanak” – tette hozzá.

Az ukránok szerint Oroszország módszeresen lefoglalja a gabonát a megszállt területeken, majd a megszállókból álló adminisztráción keresztül szervezi meg az exportját. Ukrajna álláspontja szerint ezek az ügyletek nemcsak a nemzetközi normákat sértik, hanem azoknak az országoknak a belső jogszabályait is, amelyek fogadják az ilyen szállítmányokat. Az ukrán tisztviselők szerint Izrael – mint minden, működő kikötői ellenőrzéssel rendelkező állam – képes pontosan azonosítani, milyen hajók kötnek ki a kikötőiben, és milyen rakományt szállítananak.

„Ukrajna minden szükséges lépést megtett diplomáciai csatornákon keresztül az ilyen esetek megelőzésére. Ugyanakkor azt látjuk, hogy egy újabb ilyen hajót nem állítottak meg. Utasítottam a külügyminisztériumot, hogy tájékoztassa államunk minden partnerét a helyzetről” – tette hozzá Zelenszkij. (Politico, Kyiv Independent)