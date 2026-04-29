13 éves a 444 – ez az utolsó születésnapunk az Orbán-rendszerben

A NER első ciklusában, a második Orbán-kormány idején, 2013. április 29-én indult el a 444.hu. Ma van tehát a lap 13. születésnapja, az utolsó, amit technikailag még az Orbán-rendszerben ünnepelhetünk. Az alábbi írás – ami arról szól, mi történt a világban és azon belül Magyarországon akkoriban – eredetileg a 444 tizedik születésnapjára megjelent Jeti válaszban szerepelt, most némileg kibővítve közöljük újra.

2013 tavaszán az Obama- és a Merkel-korszak kellős közepén jártunk, egy évvel azelőtt, hogy az új, egyfordulós választási rendszerében ismét kétharmaddal nyert a Fidesz, aminek az elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök épp 49 éves volt, az akkor még teljesen ismeretlen Magyar Péter pedig csak 33. (Obama 2017-ben, Merkel 2021-ben vonult vissza, az idei választáson nagyot bukó Orbán 36 év után először nem ül be a parlamentbe, míg Magyar Péter alig kétéves pártja, a Tisza kétharmaddal alakíthat kormányt.)

Éppen túl voltunk a negyedik Békemeneten (amiből összesen 12 volt), amikor lemondott XVI. Benedek (aki csak 2022 utolsó napján halt meg), és Ferenc lett az új pápa (2025-ös haláláig). Még senki sem ismerte az NSA-ügyről kitálaló Edward Snowdent, aki már orosz állampolgárként él Oroszországban.

Ekkor volt a robbantásos merénylet a bostoni maratonon, de még több mint fél év volt hátra addig, hogy kitörjenek a kijevi tüntetések, és megbukjon az oroszbarát ukrán elnök, Viktor Janukovics. (Később Oroszország elfoglalta a Krímet és több ukrajnai megyét, 2022-ben pedig teljeskörű inváziót indított Ukrajna ellen, és a háború azóta is tart.) Horvátország is csak nyáron csatlakozott az Európai Unióhoz, 2023-ban az eurót is bevezették, idén pedig már a bolgárok is.

Március közepén évtizedek óta nem látott hóvihar bénította meg napokra Magyarországot, a nemzeti ünnepen a Belügyminisztérium ezt a körüzenetet küldte ki SMS-ben:

„Segítünk! Ne hagyja el a gépjárművét! Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át másik gépjárműbe!”

A Fidesz-KDNP ekkoriban vezette be a rezsicsökkentést, és elfogadta az addigi legsúlyosabb, negyedik alaptörvény-módosítást. Ez a módosítás korábban alkotmányellenesnek minősített rendelkezéseket emelt be az alaptörvénybe, megszüntette az egyetemek gazdasági autonómiáját, a politika hatáskörébe vonta az egyházak elismerését, és tartalmazott még egy csomó, az Európai Bizottság és az USA szerint is aggodalmas pontot. (A 2012-ben hatályba lépett alkotmányt a Fidesz-KDNP összesen 15-ször módosította.) Aktivisták több mint 10 órán át elfoglalták a Fidesz Lendvay utcai székházát. Az Európai Parlament csak hónapokkal később fogadta el a magyar demokrácia helyzetéről szóló Tavares-jelentést.

Matolcsy György lett az új jegybankelnök, helyére, a nemzetgazdasági minisztérium élére pedig Varga Mihály került. (Egy éve Varga Mihály a jegybankelnök, az MNB-alapítványok több száz milliárd forintnyi vagyonát eltüntető Matolcsy család pedig Dubajba menekült.)

Orbán Viktor, Balog Zoltán Emmi-miniszter és Matolcsy György jegybankelnök az éves kötcsei piknik előtt 2013. szeptember 15-én. Fotó: Varga György/MTI

Meghalt Szalai Annamária, az NMHH elnöke, Hugo Chávez venezuelai elnök és Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök is, de még élt a közel hat éve öntudatlanul kórházban fekvő Horn Gyula (1932–2013) és Nelson Mandela (2018–2013) is, sőt létezett még az SZDSZ (1988–2013), de már pont megalakult a Fodor Gábor-féle Magyar Liberális Párt (2013–2022) is. (Fodor Gábor azóta kormányközeli műsorokban játszotta őfelsége liberális ellenzékét.) Orbán ekkoriban még focizott, ősszel le is sérült.

Év elején senkinek sem ítélték oda az év legjobb oknyomozó újságírójának járó Gőbölyös Soma-díjat, mert egyik pályamű sem volt elég jó. (Azóta háromszor kapta meg 444-es újságíró.) Még rengetegen beszéltek félve Simicska Lajosról, a nagyhatalmú Közgép-vezérről, aki 2015-ben szakított végleg a Fidesszel, de még alig lehetett hallani a már ekkor is szépen gyarapodó felcsúti polgármesterről, Mészáros Lőrincről, aki tavaly bekerült a világ 1000 leggazdagabb embere közé.

Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc, a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke nézi a labdarúgó NB II. 26. fordulójában a Nyugati csoportban rendezett, a helyiek 2–0-s győzelmével záruló Puskás Akadémia–Kaposvári Rákóczi II meccset Felcsúton 2013. május 11-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A Bitcoin árfolyama 13 dolláron kezdte az évet, Magyarországon néhány geek kivételével szinte senki sem hallott még róla – most kb. 76 200 dolláron áll.

A kormányoldal még pont nem kezdett el sorosozni, a migráns szót pedig még csak menekültügyi szakjogászok és civil szervezetek használták, az átlag magyar valószínűleg nem is nagyon értette volna, mi fán terem mondjuk a „migránsválság” vagy a migrációs vészhelyzet.

Még nem nem voltak nemzeti dohányboltok, de már éppen megszűnt a Sirály, viszont még nem nyitott meg a Gólya, az Auróra és a Beat on the Brat sem: a Gólya azóta a Bókay utcából az Orczy útra költözött, a Nyár utcai Beat on the Brat szórakozóhely megszűnt, és a Frankel Leó utcában nyitott újra helyett már lemezbolt-kocsmaként, az Auróra pedig idén márciusban zárt be.

Rendezvény a régi Gólyában 2016. április 12-én. Fotó: Botos Tamás/444

Miután Az Argo-akció nyert az Oscar-díjátadón – aminek legnagyobb szenzációja az volt, hogy a legjobb színésznő díját átvenni induló Jennifer Lawrence a lépcsőn elbotlott a hosszú szoknyájában –, megjelent a mozikban a Vasember 3, de még nem készült el a Jégvarázs és A Wall Street farkasa, és nem jelent meg az Elment az öszöd meg a Coming Out sem. A 12 évadott megért Való Világ 6. évada előtt voltunk, és még nem ért véget a Breaking Bad. Még nem jelent meg a következő évben 50 évesen elhunyt Borbély Szilárd Nincstelenek című regénye sem.

Nem sokkal korábban Oscar Pistorius dél-afrikai paralimpia-bajnok agyonlőtte a barátnőjét, éppen megölték Király Tamás divattervezőt is, Izsákon pedig kényszervallatásba halt bele egy férfi. De még hónapokra voltunk Michael Schumacher végzetes síbalesetétől és Paul Walker halálos karamboljától is.

A Grammy-díjátadón a Fun We Are Young című száma lett az év dala, és Mumford & Sons Babel című albuma lett az év lemeze. Ekkoriban lett világsláger a 17 éves Lorde Royals című száma, és éppen meghalt a republicos Cipő, de még élt Lou Reed. Vidnyánszky Attila még nem vette át hivatalosan a Nemzeti Színház vezetését Alföldi Róberttől.

Alföldi Róbert, a Nemzeti Színház távozó főigazgatója sajtótájékoztatót tart a színház Gobbi Hilda színpadán 2013. június 30-án. Fotó: Kallos Bea/MTI

Még Egervári Sándor volt a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya, Gera Zoltán csapatkapitány pedig éppen sérült volt. Még egy évre voltunk a felcsúti Pancho Aréna átadásától. Lionel Messi már négyszeres aranylabdás volt (azóta nyolcszoros), de még hátra volt a BL-döntő, amiben a Bayern München legyőzte a Chelsea-t.

Az argentin Lionel Messi (ekkor az FC Barcelona sztárja) és a svájci Joseph Blatter (ekkor a FIFA elnöke) a FIFA Aranylabda átadásán Zürichben 2013. január 7-én. Fotó: Olivier Morin/AFP

Az ekkor záruló NBA-szezonban – az azóta minden rekordot megdöntő – LeBron James lett a legjobb játékos, és csapata, a Miami Heat nyerte a döntőt. Az ekkor rajtoló Formula–1-es szezont pedig végül Sebastian Vettel nyerte meg, sorozatban negyedszer. Fucsovics Márton ebben az évben jutott be a top 200-ba a világranglistán.

Az Apple – aminek 2011 után idén váltják le a vezérigazgatóját – legújabb okostelefonja akkoriban iPhone 5 volt, most az iPhone 17e-nél járunk. Még egy évet kellett várni a 4-es metró átadására és hármat a budai fonódó villamoshálózatra.

Tim Cook (Apple-vezérigazgató) és Dave Grohl (Foo Fighters-frontember) a friss iPhone 5-tel San Franciscóban 2012. szeptember 12-én. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Több mint egy hónapnyi blogolás után elindult a 444 Facebook-oldala, amin 2013. április 24-én megjelent az első hírünk: arról számoltunk be, hogy – a 2020-ban 87 évesen elhunyt – Fekete György fűrészt vett az OBI-ban.