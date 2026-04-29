A kiskereskedelmi adó miatt perel, az üzemanyagár-szabályok miatt kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szerdán úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot, amiért az nem hozta összhangba kiskereskedelmiadó-rendszerét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkében biztosított letelepedési szabadsággal – írja a Bizottság sajtóközleménye. A testület azzal indokol, hogy más szabályok vonatkoznak a külföldi kereskedelmi egységekre, mint a hazaiakra.

„A kiskereskedelmi adózás jelenlegi rendszeréből adódóan a Magyarországon integrált vállalkozásként vagy kapcsolt vállalkozásként működő, külföldi irányítású kiskereskedelmi vállalkozásokra az árbevételük után magas és meredeken növekvő adókulcsok alkalmazandók. A magyar piacon franchise-rendszerben, saját márkanevük és logójuk alatt működő hazai kiskereskedőkre azonban nem vonatkoznak ezek a magasabb adókulcsok, mivel árbevételüket adózási szempontból nem konszolidálják. Az adórendszer nem engedi meg a külföldi irányítású kiskereskedelmi vállalkozásoknak, hogy a hazai kiskereskedelmi vállalatok mintájára átstrukturálják üzleti tevékenységeiket” – írják.

A Bizottság ugyanakkor felszólítja Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntessék meg a járművek üzemanyaggal való feltöltésekor az uniós polgárokkal szemben alkalmazott megkülönböztető bánásmódot. Jelenleg a védett üzemanyagár kizárólag a magyar rendszámú autókra vonatkozik, ezért kötelezettségszegési eljárást indítanak hazánkkal szemben.

Ezen kívül a Bizottság felszólítja Magyarországot nemzeti jogszabályainak a migránscsempészet elleni fellépésről szóló uniós csomaggal való összehangolására, és ezért is kötelezettségszegési eljárást indít.