Megszűnik a Demokratikus Koalíció a „jelenlegi működési formájában” – írja a párt sajtósa

Ahogy sokan tudjátok, a Demokratikus Koalíció jelenlegi működési formájában megszűnik – írta szerdai levelében Soós Henrietta, a DK eddigi sajtóreferense. (Nem tudtuk amúgy.) A párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak – folytatja a levelet. „Májustól én sem állok a párt alkalmazásában, ezért ezúton szeretném megköszönni nektek az elmúlt hosszú évek közös munkáját.”

Parlamenti választás 2026 - DK eredményváró.

Eközben a DK zalaegerszegi irodáját is bezárják, közölték a helyi párttagok. Ők azonban valamennyire optimisták is. „Kezdjük elölről a szervezkedést. Kinyitjuk a DK-t a fiatalok,a baloldaliak és a civil szervezetek előtt” – írják. Azt is hozzá teszik, hogy „készülünk a tisztújításra és a DK kongresszusra”.

A Demokratikus Koalíció nem szerzett mandátumot a választáson, azaz története során először nem jutott be a parlamentbe. A pártelnök, Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, és azt is, hogy a teljes elnökség távozik, vállalva a felelősséget.