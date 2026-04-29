A Richter júniusban fizet osztalékot, de az MCC-vel még tárgyalnak

gazdaság

A gyógyszeripari óriásvállalat, a Richter Gedeon Nyrt. az egyik cég, aminek részvényeiből jelentős csomagot juttatott az állam a fideszes káderképző MCC-nek és modellváltó, alapítványi fenntartású egyetemek alapítványainak. Ezért különös figyelem kísérte a társaság szerdai közgyűlését, hiszen az igazgatóság azt javasolta, hogy a részvényesek között összesen 120 milliárd forintnyi osztalékot fizessenek ki a 2025-ös üzleti év eredménye alapján.

Mivel a Corvinus egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini (MUC) Alapítványnak és az MCC-nak 10-10 százalékos részesedése van a Richterben, a Semmelweis Egyetem Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványnak pedig 5,25 százaléka, az előterjesztés azt jelentette, hogy előbbiek 12-12 milliárd forintra, míg utóbbi nagyjából 6,4 milliárd forintra számíthatott az osztalékból. Csakhogy Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója egy keddi rendezvényen arról beszélt: a társaság hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztja az osztalékfizetést addig, amíg amíg nem rendeződik az egyetemi autonómiák kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között. (Magyar Péter elvárása volt a cég felé, hogy egyelőre ne fizessenek osztalékot az MCC-nek, a Tisza-kormány ugyanis az egész struktúrát felül akarja vizsgálni, és az MCC állami támogatását is meg akarják szüntetni.)

Nem csoda, hogy a közgyűlésen is kiemelt figyelmet kapott az osztalék kérdése. Dióslaki Gábor, a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete (Tebész) képviselője kérte, hogy Orbán a közgyűlésen erősítse meg, valóban elhalasztják-e az osztalék kifizetését július 1-je utánra (a közgyűlési előterjesztésben az szerepelt, hogy június 11-én kezdődjön meg az osztalék kifizetése). „Az osztalékfizetés meg fog történni júniusban a meghirdetett módon. (…) Elég annyit tudni, hogy az alapítványi részvényesekkel, hárommal, előrehaladott tárgyalások folynak a nekik jutó osztalék kifizetéséről, annak időpontjáról” – felelte erre Orbán Gábor.

A részvényesek láthatóan megnyugtatónak ítélték a vezérigazgató szavait, mert lényegében 100 százalékos támogatottsággal megszavazták a határozatot (111 948 440 igen szavazat, 2023 nem és 1019 tartózkodás). A tőzsdén is megnyugvással fogadták, hogy a piaci befektetők rendben megkapják az elmúlt év utáni nekik járó osztalékot, a Richter ugyanis 1,3 százalékot erősödött a tőzsdén, míg a részvényindex egésze csak 0,3 százalékos pluszban van.

A döntés értelmében tehát a tőzsdén tulajdont szerző intézményi és egyéni befektetők, valamint a három alapítvány mellett még 5 százalék fölötti tulajdonnal rendelkező FMR LLC – a világ egyik legnagyobb magántulajdonú vagyonkezelője – a június 11-én kezdődő osztalékfizetés során megkapják a részvényenként nekik járó 656 forintos osztalékot. Az alapítványi részvényesek számára pedig a későbbi megállapodás szerinti ütemezéssel fizetnek majd.

Az osztalék mértéke és az osztalékfizetés rendje azért volt izgalmas kérdés, mert a még a választás előtt két nappal közgyűlést tartó Mol, amelyben szintén jelentős MCC- és MUC-tulajdon van, már a választás után bejelentette, hogy elhalasztja az osztalék kifizetését a harmadik negyedévre. (Ez is Magyar Péter elvárása volt.) A Mol azon az ominózus április 10-i közgyűlésen nagyjából dupla annyira pénzt, 24,58 milliárd forintos osztalékot szavazott meg az MCC-nek, mint amennyire az Orbán Balázs vezette intézmény most a Richterből számíthat.

gazdaság corvinus egyetem FMR LLC osztalékfizetés orbán gábor Maecenas Universitatis Corvini MUC Alapítvány mcc Dióslaky Gábor Orbán Balázs Semmelweis Egyetem Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány gyógyszeripar gazdaság MOL tebész richter gedeon nyrt.
Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Haász János
Benics Márk
POLITIKA