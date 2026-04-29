A Spitzbergák az európai átlagnál háromszor-négyszer gyorsabban melegednek, és ez nagyon ijesztő a tudósok szerint

A bolygó egyik leggyorsabban melegedő helye, a Spitzbergák (Svalbard) az európai átlagnál háromszor-négyszer gyorsabban melegednek. Ez derül ki az Európai Unió Kopernikusz programja és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) éves jelentéséből. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy tavaly júliusban Észak-Európát egy hőhullám érte el. Skandinávia egyes részein 21 napig tartó kánikula volt, ami „trópusi éjszakákhoz” vezetett olyan jellemzően hűvös országokban, mint Norvégia, Svédország és Finnország.

A Spitzbergák. Fotó: OLIVIER MORIN/AFP

A kutatók megállapították, hogy az 1990-es évek közepe óta Európában évtizedenként 0,56 °C-kal emelkedett a hőmérséklet – gyorsabban, mint a bolygó bármely más kontinensén –, ami a Földet beborító, fosszilis tüzelőanyagokból származó szennyezésnek tudható be.

A jelentés szerint az éves tengerfelszíni hőmérséklet Európában elérte az eddigi legmagasabb mért értéket, miközben a hótakaró kiterjedése 31 százalékkal, a hótömeg pedig 45 százalékkal csökkent az elmúlt néhány évtized átlagához képest. Azt írják, a hőség Európa minden régiójában megolvasztotta a havat és zsugorította a gleccsereket. Izland a feljegyzések kezdete óta a második legnagyobb gleccsertömeg-veszteségét szenvedte el. Eközben a grönlandi jégtakaró 2025-ben 139 gigatonna jeget veszített, ami a jelentés szerint közel fél milliméterrel emelte meg a globális tengerszintet.

A kutatók megállapították, hogy az európai vizek még sosem voltak ilyen melegek, miután a tengerfelszíni hőmérséklet immár a negyedik egymást követő évben döntött rekordot.

„Minden vészvillogó pirosan villog” – mondta John Hyland, a Greenpeace munkatársa. A szervezet szerint az EU klímacéljai túl alacsonyak. „A kormányok vagy azonnal gyors és hatékony lépéseket tesznek a szén-dioxid-szennyezés csökkentése érdekében, vagy továbbra is felelőtlenül leépítik a védelmi intézkedéseket, számtalan ember egészségét, otthonát, munkahelyét és megélhetését veszélyeztetve ezzel.”

(Guardian)