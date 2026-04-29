A szocdemek a szélsőjobbal összeállva lökték káoszba Romániát

Miután a Román Szociáldemokrata Párt (PSD) még a múlt héten kilépett a koalícióból, és megvonta támogatását a nemzeti liberális Ilie Bolojan miniszerelnöktől, most hétfőn azt is bejelentették, hogy a szélsőjobboldali, George Simion vezette AUR-ral együtt nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen. Kedden pedig már a bizalmatlansági indítvány szövegét is véglegesítették, és meg is szerezték a szükséges 233 aláírást, további ellenzéki pártok képviselőinek segítségével.

Az indítványról a jövő héten szavaznak, és ha nem jön közbe valami váratlan, akkor Bolojan bukása borítékolható. De hogy utána mi következik, arra nézve több forgatókönyv is létezik. Döntő szerepe lesz a tavaly megválasztott elnöknek, Nicușor Dannak, de még fontosabb kérdés, hogy meddig hajlandó a PSD elmenni a szélsőjobbal való együttműködésben, hiszen sokak szerint már ezzel is átlépték a vörös vonalat.

Sorin Grindeanu, a PSD elnöke (jobbra) egy bukaresti párttársával viccelődik Fotó: IMAGO/Lucian Alecu/IMAGO/Lucian Alecu via Reuters Connect

Bolojan nemcsak megszorított, de lecsapna a szocdem klienshálózatra is

„ÁLLÍTSUK MEG a gazdaságot tönkretevő, a lakosságot elszegényítő és az állami vagyont csalárd módon értékesítő »Bolojan-tervet«!” Ez a címe a PSD és az AUR közös, klasszikus populista hangnemű bizalmatlansági indítványának. Talán nem okozunk meglepetést, ha eláruljuk, nem elsősorban Bolojan kormánya tette tönkre a gazdaságot és szegényítette el a lakosságot.

Bolojan tavaly júniusban lépett hivatalba, addigra már igen nagy volt a baj: az előző évben Románia rendelkezett az EU legnagyobb költségvetési hiányával (9,3 százalék), de ez csak a jéghegy csúcsa volt. A román gazdaság addigra ugyanis a fenntarthatatlanság szélére sodródott: a rekordméretű költségvetési hiányt Európa egyik legmagasabb inflációja és a szakképzett munkaerő tömeges elvándorlása súlyosbította. A rendszerszintű problémák gyökerét a szakértők szerint a duzzadt, párthűség alapján feltöltött állami bürokrácia, a milliárdos veszteségeket termelő, reformellenes állami vállalatok, valamint a speciális nyugdíjak igazságtalan rendszere jelentette, amelyek együttesen nemcsak az uniós helyreállítási források elvesztésével, hanem az ország teljes pénzügyi stabilitásának összeomlásával fenyegettek.