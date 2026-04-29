Az EU csalás elleni hivatala vizsgálatot folytatna a Patrióták főtitkárával szemben

Az európai csalás elleni hivatal fontolgatja, hogy vizsgálatot indít a Patrióták Európáért EP-frakció főtitkára ellen 4 millió eurónyi európai parlamenti forrás feltételezett hűtlen kezelése miatt – közölte a hivatal szóvivője. Philip Claeys volt belga EP-képviselőről van szó, aki a Transparency International szerint a fő felelőse a visszaélésnek, mivel ő hagyta jóvá a kiadásokat.

2025 nyarán a Parlament pénzügyi osztálya megállapította, hogy a mára megszűnt Identitás és Demokrácia (ID) frakció – amely akkoriban Marine Le Pen Nemzeti Tömörülését, Santiago Abascal Vox pártját és Andrej Babiš cseh miniszterelnök ANO pártját tömörítette az EP-ben – 2019 és 2024 között mintegy 4,3 millió eurót költött el szabálytalanul. Ez büntetőeljárást vont maga után az Európai Ügyészség részéről, amely jelenleg is folyamatban van. Az ID frakciót azzal vádolták, hogy megsértette a közbeszerzési szabályokat a reklámokra, közösségkezelésre és nyomdai szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésekor.

A 2024-es európai parlamenti választások után az ID frakció feloszlott, tagjainak és személyzetének nagy része pedig beolvadt az új Patrióták Európáért frakcióba.

A Transparency International április 24-én arra kérte az EU csalás elleni hivatalát (OLAF), hogy indítson vizsgálatot az ügyben történt adminisztratív mulasztások miatt, és fegyelmi eljárást javasolt a Patrióták frakció főtitkára, Philip Claeys volt belga EP-képviselő ellen – derül ki a POLITICO cikkéből.

Philip Claeys Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

„Az OLAF megerősíti, hogy megkaptuk a beérkező információkat, és jelenleg vizsgáljuk az ügyet” – mondta a hivatal szóvivője. „Ebben a szakaszban nem fűzhetünk hozzá további megjegyzést.”

A szóvivő hozzátette: „az a tény, hogy az OLAF vizsgálja az ügyet, nem jelenti azt, hogy az OLAF vizsgálatot is indított”, és hogy „az OLAF csak egy ilyen előzetes értékelés után dönti el, hogy indít-e vizsgálatot vagy sem.”

A Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága 2025 szeptemberében arra kérte a Parlament főtitkárát, hogy hajtsa be a forrásokat a Patriótáktól. A Patrióták akkoriban egy X-en közzétett bejegyzésben azt írták, hogy a frakció politikai indíttatású „boszorkányüldözés” áldozata, és hogy nem azonos jogi személy az ID-vel, amelynek korábbi pénzügyi évekre vonatkozó számláit már lezárták.