Az Orbán-kormány sebtében kinevezte az Európai Unió Bíróságának új magyar tagjait

A kormány újrajelöli Csehi Zoltánt az Európai Unió Bíróságán szolgáló magyar bírónak és Fehér Miklós Zoltánt főtanácsnoknak – írja a HVG. Az erről szóló döntést Bóka János EU-ügyi miniszter jelentette be az az Európai Ügyek Bizottságának ülésén. Annak ellenére döntöttek így, hogy semmilyen határidő nem kötötte őket. A jelenleg az Európai Unió Bíróságán szolgáló magyar bíró, Csehi Zoltán és a jelenlegi főtanácsnokok hatéves mandátuma csak 2027 októberében jár majd le, mégis már most döntött a kormány ebben a kérdésben.

Csehi Zoltánt 2016 áprilisában nevezték ki a Törvényszék bírájává, majd 2021 októberében lett a Bíróság bírája. Bírói kinevezését megelőzően (1995 és 2016 között) a Nagy és Trócsányi iroda tagjaként ügyvédkedett Budapesten. Több mint húsz évvel ezelőtti egy bírósági folyosón még ügyvédként incidens nyomán is tökön rúgott valakit.

A főtanácsnoknak jelölt Fehér Miklós Zoltán 2010 óta vezeti az Igazságügyi Minisztériumban és később az Európai Uniós Ügyek Minisztériumában azt a jogászcsapatot, amely az Európai Unió Bírósága előtt képviseli a magyar kormányt. Őt a jegyzőkönyv szerint a kormány az Alkotmánybíróság elnökével, a Kúria elnökével, illetve a legfőbb ügyésszel folytatott konzultációt követően nevezte ki. Tehát csupa olyan emberrel, akiket Magyar Péter lemondásra szólított fel, május 31-ei határidővel.

Az Európai Unió Bíróságának 27 bírája van, minden uniós tagállamból egy‑egy. Őket 11 főtanácsnok segíti. Fontos, hogy a bírókat és főtanácsnokokat a saját kormányuk jelöli, és nincsenek arra egységes szabályok, hogyan kell a jelölteket kiválasztani, ebben minden tagállam a saját eljárását követheti.

