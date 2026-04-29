„Az Orbán-rendszerben bőven van még bányásznivaló” – Újságírás és média eddig és ezután

A magyar független média túlélte a NER-t, és komoly szerepe volt annak vereségében. De mi vár az újságírókra egy teljesen új helyzetben? Hogy kellene például a Fidesz politikusait kezelni? Mire számíthatnak attól a Tisza Párttól, ami a kampányban sokszor átlépett rajtuk, de kormányon már egészen más kötelezettségei lesznek a választók felé? A Tisza a programjában új médiatörvényt, közmédiát és nemzeti sajtóalapot ígért – de egyáltalán nem biztos, hogy pont ezekre van az országnak és médiájának szüksége. Bodrogi Bea médiajogásszal és Nádori Péterrel, a Direkt36 operatív igazgatójával beszélgettünk minderről.

A beszélgetés podcastformátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

  • 03:11 Mennyire volt különleges a NER-ben a média és a nyilvánosság? A Magyar Nemzet helyreigazítása. A Médiafórum Egyesület. NYU Rule of Law Lab. Szergej Gurijev spin diktatúrája.
  • 08:40 Megérdemlik az újságírók a köszönetet? Dinasztia.
  • 14:00 Autokráciához képest erős maradt a magyar független média.
  • 16:17 Hogy kezelje a Fideszt most a média?
  • 21:06 Az előző rendszerváltás után hogy kezelte a média a bűnösöket?
  • 24:14 Kósának és Matolcsynak is járnak Biszku és Czinege békés nyugdíjasévei?
  • 29:32 Hogy bánik a Tisza a médiával? A 444 interjúja Magyar Péterrel. A Direkt36 cikke Magyar Péterről. Tóth Péter kampányfőnök a Partizánban a médiáról.
  • 42:20 Kell új médiatörvény?
  • 47:12 A Tisza programja és a közmédia. A híradó és az állami hirdetések leállítása.
  • 52:41 36 év után a Tisza megint nekifut a közmédiának.
  • 59:35 Van Magyarországon pénz és ember egy jó közmédiára?
  • 63:19 A Tisza Nemzeti Sajtóalapot ígér. Mivel érdemes államilag támogatni a médiát?
  • 71:03 Biztos jobb lesz mostantól a független médiának? A Direkt36 Gyurcsány-cikke.
Kapcsolódó cikkek

„Magyarország előbb-utóbb demokratizálódni fog”

Orbán Viktor a diktátorok új típusa, az elnyomás helyett kevésbé erőszakos, de piszkos trükkökkel és jó sok propagandával uralkodó spin diktátorok közé tartozik. Ezt állítja egy új könyv, amelynek egyik szerzője, az orosz Szergej Gurijev arról beszélt a 444-nek, hogy mitől diktatúra a spin diktatúra, és mi lehet ezek sorsa.

Magyar Péter: „Nem Fidesz-lightot, nem Orbán Viktor 2-t építünk”

Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.

