Belőttek egy solymári óvoda nyitott ablakán

Kedden a kora délutáni órákban a solymári kék óvoda épületébe ismeretlen eszközzel belőttek – közölte szerdán a Solymári Polgármesteri Hivatal Facebook-oldala.

„Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt egy lövedék törte át. A lövedék a helyiség faláról a földre esett. Személyi sérülés nem történt. A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő percekkel később a helyszínre értek és gyors intézkedésüknek köszönhetően a feltételezett elkövetőt előállították” – derül ki a posztból, de a folyamatban lévő rendőrségi eljárás miatt több információt egyelőre nem lehet tudni, így azt sem, hogy milyen lövedéket és mivel lőttek be az ablakon.

A hivatal tájékoztatása szerint amennyiben tájékoztatást kapnak a rendőrségtől, azt haladéktalanul megosztják.