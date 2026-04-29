Egy nap alatt 51 bankszámláját szüntette meg az MNB-botrányban érintett Raw Development

A múlt pénteken 51 bankszámláját szüntette meg a Matolcsy-korszakban a jegybanki megbízásokon milliárdokat kereső Raw Development Kft. – írja a G7, ami szerint bár ez volt a legnagyobb bankszámlazárási hullám a cégnél, nem ez volt az első mostanában. Már márciusban felszámolták 27 számlájukat, a választások utáni napokban pedig további hatot.

A cég azután robbant be nagyon, hogy 2018-ban az akkori jegybankelnök fiával, Matolcsy Ádámmal jó barátságot ápoló Somlai Bálint érdekeltségébe került. Elöntötték MNB-s megbízások, a jegybank befolyása alatt álló szervezetek 2019 és 2023 között több mint 150 milliárd forintot fordítottak különféle beruházásokra, és ennek jelentős része áramlott a Matolcsy crew-hoz, többek között a Raw Developmenthez, aminek az árbevétele négy év alatt több mint százszorosára nőtt, a profitja pedig még gyorsabban.

Somlai Bálint 2023-ban Fotó: Németh Dániel/444

A cég 2021-ben már a tíz legnagyobb forgalmú hazai építőipari cég között volt, és az évi 35-70 milliárd forintos árbevétel mindig elég volt a top 20-hoz. A gyors fejlődés ellenére az utólagos ellenőrzéseknél kétszer is milliárdos hibákat találtak az éves beszámolókban.

A 2014-es alapítása óta a cég – az Opten szerint – 115 bankszámlát nyitott, ebből 111-et a 2018-as tulajdonosváltás után, és évekig volt több mint 110 aktív számlája. A cégnek mostanra közel két tucat bankszámlája maradt, többségében az MBH-nál van, de maradt két számla a Tiborcz-féle Gránit Banknál is. A vállalat a lap megkeresésére nem reagált.