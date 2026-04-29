Forró olaj hömpölygött a tuapszei utcákon, miután ukrán dróntámadásban megint megsérült a helyi olajfinomító

Forró olaj hömpölygött az utcán egy olajfinomító mellett az oroszországi Tuapszéban, miután egy tartály tartalma egy ukrán dróntámadás miatt keletkezett tűz során „felforrt” és túlcsordult. A helyi katasztrófavédelem vezetője szerint

„égő olaj folyt az útra, és több jármű is megsérült. A helyzetet mostanra sikerült ellenőrzés alá vonni”.

A videók némelyikén egy olyan autó is látható, amelynek a csomagtartója megolvadt. A kormányzó elrendelte a környékbeli lakosok evakuálását. A város lakói elől viszonylag nehéz eltitkolni a történteket, az olajfinomítóban égő tűz ugyanis ekkora:

The Tuapse refinery in Russia is burning at least at three different points.



This is the third Ukrainian strike on Russia's oil infrastructure in Tuapse in the last 12 days.



Fuel storage tanks are on fire across the refinery grounds. pic.twitter.com/qAhI9lqZsw — Visegrád 24 (@visegrad24) April 28, 2026

Akit érdekel a téma, annak ezt a hangulatos helyszíni riportot ajánlom. Ez már a harmadik ukrán támadás volt két héten belül Tuapszéban, amely tüzet és komoly környezeti károkat okozott. Az első támadás után mintegy 10 ezer négyzetméteres olajfolt keletkezett a Fekete-tengeren, a második pedig rontotta a levegő minőségét a városban, sőt „olajos esőt” is okozott. (Meduza)