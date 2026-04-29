Gulyás Gergely bejelentette a Fidesz hét frakcióvezető-helyettesét, akik „hangot adnak a nemzeti oldalt támogatók véleményének”

„A Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül” – közölte Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője.

Egyben bejelentette, hogy a Fidesz-frakció hétfői alakuló ülésén döntött annak a hét frakcióvezető-helyettesnek a személyéről, akik a Fidesz-frakció szóvivői is lesznek:

Hegedűs Barbara,

Koncz Zsófia,

Bencsik János,

Gyopáros Alpár,

Németh Balázs,

Szűcs Gábor,

Zsigó Róbert.

Gulyás úgy fogalmazott, ők „adnak majd hangot a nemzeti oldalt támogató két és fél millió választópolgár véleményének és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának”.

Gulyás a posztjához fotókat is mellékelt, a frakcióvezető-helyetteseket nagyon izgalmas, barnás háttér előtt fotózták, ez feltehetően a „normalitást” és a „konstruktivitást” szimbolizálja.