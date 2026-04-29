Juhász Péter Pál egyik kiskorú áldozata: Nem tudom elfogadni, hogy Tuzson Bence visszaüljön a parlamentbe

Lili, Juhász Péter Pál egyik kiskorú áldozata azt írja a Facebookon, hogy nem tudja elfogadni, hogy Tuzson Bence visszaüljön a parlamentbe. Azért, mert a leköszönő igazságügyi miniszter volt az, aki arról beszélt, hogy nincs kiskorú áldozat a Szőlő utcai ügyben. Pedig Lili tanúvallomása akkor már a Nemzeti Nyomozó Irodánál volt.

„Tudják, mit jelent ez egy túlélőnek? Azt, hogy hiába beszélsz. Azt, hogy hiába mész be vallomást tenni. Azt, hogy hiába próbálod végre kimondani az igazságot, valaki a hatalom legmagasabb szintjéről egyszerűen letörli a létezésedet egy mondattal.”

Lili azt írja, hogy ha egy igazságügyi miniszter nem tud a Szőlő utcai ügyben világos, emberi és felelős választ adni, akkor ne legyen ott, ahol törvényekről, igazságról és felelősségről kell dönteni.

Tuzson Bence 2025 novemberében állította, hogy nincs kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben. Januárban azonban elismerte a legfőbb ügyész, hogy már 15 kiskorú sértettet azonosítottak. Bár Tuzson egyéni választókerületét elvesztette az április 12-ei választáson, a Fidesz listájáról mandátumhoz jutott.

Lili sosem volt intézetis, az általános iskolájában, egy drogprevenciós előadás után kereste meg őt Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója. A férfi bántalmazó kapcsolatot épített fel, szexuálisan molesztálta és évekig érzelmi függésben tartotta a lányt. Lili történetéről ebben a cikkben írtunk bővebben.