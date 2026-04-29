Magyar Péter találkozott az Európai Tanács elnökével, aki tájékoztatta a múlt heti EU-csúcson történtekről

Miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Tanács elnökével, António Costával is találkozott Magyar Péter Brüsszelben. A leendő miniszterelnök azt írta a Facebookon, hogy Costa is megerősítette neki, hogy az uniós intézmények és a tagállamok minden támogatást megadnak ahhoz, hogy Magyarország minél előbb megkapja az uniós forrásokat.

Costa tájékoztatta Magyart a múlt heti, ciprusi informális EU-csúcson történtekről, és beszéltek a júniusi csúcstalálkozóról is, amin először vesz majd részt Magyar miniszterelnökként.

A találkozóról Costa is posztolt az X-en. Azt írta, várja már a Magyarral közös munkát. Emellett hozzátette, hogy az Európai Unió rengeteg kihívással küzd, de ha egységesek a tagállamok, Európa mindig jól teljesít.

Az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács évente négy rendes és két informális ülést tart. A testületben 16 éven keresztül képviselte Magyarországot Orbán Viktor, aki Angela Merkel német kancellár 2021-es távozása óta a testület legrégebb óta hivatalban lévő tagja volt. A ciprusi informális EU-csúcsra azonban már nem ment el a magyar miniszterelnök, így kollégái sem tudták a szokások szerint elbúcsúztatni.

Mivel Orbán Viktor az elmúlt években rendszeresen vétófenyegetésekkel érkezett a csúcstalálkozókra, sok uniós vezető óriási megkönnyebbüléssel fogadta a távozását. Ezek a politikusok bíznak benne, hogy Magyar Péter nem hasonló, konfrontatív politikát folytat majd a találkozókon.