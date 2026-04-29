Magyar Péter találkozott von der Leyennel, aztán bejelentette, hogy május 25-én már miniszterelnökként tér vissza Brüsszelbe megkötni az EU-s pénzekről szóló megállapodást

Rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalást folytattam az Európai Bizottság elnökével - jelentkezett be Facebookon Brüsszelből Magyar Péter, miután informális tárgyalást folytatott az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel.

Magyar azért utazott informális tárgyalásokra Brüsszelbe, hogy előmozdítsa az Orbán-kormány alatt befagyasztott EU-s pénzek megszerzésének az ügyét.

A von der Leyennel megtartott találkozó után Magyar azt írta: „megállapodtunk abban, hogy immár magyar miniszterelnökként a május 25-i héten visszatérek Brüsszelbe, és megkötjük a politikai megállapodást, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb hozzájussanak az őket megillető sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz”.

Az új kormány sajtóhírek szerint május végéig új helyreállítási tervet nyújtana be az Európai Bizottsághoz, lecserélve az Orbán-kormány 2021-es, kudarcba fulladt tervét.

Részletekről Magyar nem írt, csak annyit jegyzett meg, hogy szeretne mindenkit megnyugtatni, „hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének hazánk érdekeivel”. Majd hozzátette: „hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra, amely források segítségével be tudjuk indítani a magyar gazdaságot és meg tudjuk valósítani a működő és emberséges országhoz szükséges fejlesztéseket”.

Az X-en von der Leyen is beszámolt a találkozójukról. Mint írta, nagyon jó beszélgetést folytattak Magyarral a korrupciós és jogállami aggályok miatt befagyasztott EU-s források felszabadításához szükséges lépésekről, az Európai Bizottság támogatni fogja Magyarországot a fennálló problémákat megoldásában, és együttműködnek majd „egy virágzó Magyarországért a közös, európai otthonunk szívében”

We discussed the steps necessary to unlock EU funds earmarked for Hungary, that are frozen due to corruption and rule of law concerns.@EU_Commission will support your work to address these issues and realign with… pic.twitter.com/WKfcnbZjlI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2026

Magyar szerdán még tárgyalni fog az Európai Tanács elnökével, António Costával is.

Magyar Péter a választások után két nappal, április 14-én már egyeztetett telefonon Ursula von der Leyennel az EU-s források feloldásáról. Akkor azt írta, hogy „egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás.”

Az Orbán-kormánynak már évek óta meglehetősen feszült volt a viszonya az Európai Unióval, a problémák pedig 2022 végére súlyosbodtak odáig, hogy a magyarországi korrupciós kockázatok, a közbeszerzési rendszer problémái, az igazságszolgáltatás megkérdőjelezhető függetlensége és jogállamisági problémák miatt az EU befagyasztotta a hazánknak járó uniós forrásokat. Ezek a pénzek pedig rettentően hiányoznak a magyar gazdaságból: az uniós pénzek önmagukban 1-1,5 százalékos gazdasági növekedést jelentenek.