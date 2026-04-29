Menesztették a hivatalból a Magyar Pétert trágár szavakkal gyalázó piliscsabai jegyzőt

„A jegyző asszony közszolgálati jogviszonya megszűnt” – tájékoztatta a Telexet a piliscsabai polgármester, miután két héttel korábban még csak annyit közölt, hogy „a jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata miatt méltatlan a hivatalra”. Mint kiderült, azóta ügyében megtették a szükséges jogi lépéseket a köztisztviselői törvény alapján.

Történt ugyanis, hogy a jegyző asszony, vagyis Juhász Andrea a Fidesz eredményváróján a párt választási bukása után a Népszava kamerája előtt borult meg annyira, hogy a kérdésre, hogy mit ronthattak el, a következőt válaszolta:

„Nem rontottak el semmit. Az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók, ennyi.”

Majd gyorsan folytatta: „Hát, persze, ha egyszer a Radnai Márkot szárazon nem bassza, de a másikat bassza, akkor buzi, nem? Vagy nem buzi?” Aztán a biztonság kedvéért még hozzátette: „Egy országot ne irányítson egy buzi.”

Juhász bár névtelenül nyilatkozott a Népszavának, a HVG észrevette, hogy ő nem más, mint az akkori piliscsabai jegyző.

Azon túl, hogy Dr. Juhász Andrea jegyzői állása megszűnt, és már nem dolgozik a polgármesteri hivatalban, egyéb tájékoztatást az ügyről nem kapott a Telex.