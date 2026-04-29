Orbán: Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék az új felállás

A Telex megszerezte Orbán Viktor levelét, amiben a bukott miniszterelnök a Fidesz tagjainak azt írja:

„A választással a 16 évig tartó, nemzeti kormányzás korszaka lezárult. Egy új időszak, a liberális kormányzás időszaka kezdődik hazánk életében. Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat.”

Orbán megköszönte a kampányban végzett munkát, és kijelölte a politikai irányokat. Azt írta, a parlamenti frakciót is a „liberális ellenzék és nemzeti ellenzék” szellemében szervezték át. A párt keddi választmányi üléséről azt írta: „A pártelnöki mandátumomat az Országos Választmánynak visszaadtam. A kongresszusig elnöki teendőimet ellátom, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd.”

Orbán Viktor üvöltözik uralkodása utolsó napján a budai Várban 2026. április 11-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Orbán Viktor 36 év után nem ül be a Parlamentbe. A Fidesz választmánya kedden röviden értékelte a bukást, előtte Orbán megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, majd felajánlotta a lemondását, de nem fogadták el.

Kubatov Gábor pártigazgató szerint hosszú történet lesz a vereség kiértékelése, Pócs János szerint a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja. Szatmáry Kristóf olyan szervezetet szeretne építeni, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítik. Egyébként még a Fidesznél is népszerűtlenebb politikusok is helyet kaptak az összement frakcióban.

A Fidesz önmagára, mint nemzeti oldalra már régóta hivatkozik, és úgy tűnik, a megsemmisítő vereség után sem engedik el ezt az önmeghatározást. Orbánnál kedden rákérdeztek, miért használják továbbra is a nemzeti oldal kifejezést – amit például Takács Péter államtitkár kommunikációs hibának nevezett –, nem tartják-e így kirekesztőnek, és ez nem járult-e hozzá a vereséghez. Orbán azt mondta, „nem, a nemzeti oldal kifejezés indokolt, itt vannak a hazafiak, nem vitatjuk el másoktól azt, hogy másképpen definiálják magukat”.