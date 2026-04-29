Orbán: Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék az új felállás

A Telex megszerezte Orbán Viktor levelét, amiben a bukott miniszterelnök a Fidesz tagjainak azt írja:
„A választással a 16 évig tartó, nemzeti kormányzás korszaka lezárult. Egy új időszak, a liberális kormányzás időszaka kezdődik hazánk életében. Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat.”
Orbán megköszönte a kampányban végzett munkát, és kijelölte a politikai irányokat. Azt írta, a parlamenti frakciót is a „liberális ellenzék és nemzeti ellenzék” szellemében szervezték át. A párt keddi választmányi üléséről azt írta: „A pártelnöki mandátumomat az Országos Választmánynak visszaadtam. A kongresszusig elnöki teendőimet ellátom, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd.”
Orbán Viktor 36 év után nem ül be a Parlamentbe. A Fidesz választmánya kedden röviden értékelte a bukást, előtte Orbán megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, majd felajánlotta a lemondását, de nem fogadták el.
Kubatov Gábor pártigazgató szerint hosszú történet lesz a vereség kiértékelése, Pócs János szerint a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja. Szatmáry Kristóf olyan szervezetet szeretne építeni, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítik. Egyébként még a Fidesznél is népszerűtlenebb politikusok is helyet kaptak az összement frakcióban.
A Fidesz önmagára, mint nemzeti oldalra már régóta hivatkozik, és úgy tűnik, a megsemmisítő vereség után sem engedik el ezt az önmeghatározást. Orbánnál kedden rákérdeztek, miért használják továbbra is a nemzeti oldal kifejezést – amit például Takács Péter államtitkár kommunikációs hibának nevezett –, nem tartják-e így kirekesztőnek, és ez nem járult-e hozzá a vereséghez. Orbán azt mondta, „nem, a nemzeti oldal kifejezés indokolt, itt vannak a hazafiak, nem vitatjuk el másoktól azt, hogy másképpen definiálják magukat”.
A leköszönő egészségügyi államtitkár szerint a Fidesz vereségének okai között az is ott van, hogy „iszonyatos médiafölényben volt a Tisza”.
Orbán Viktor megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, ahol többek között elmondta, hogy még nem gondolkozott azon, hogy miből fog élni májustól, de továbbra is munkaképes, jó fizikai állapotban van.
Orbán szerint nem az a kérdés, hogy ő ambicionálja-e az elnöki pozíciót, hanem hogy mire van szüksége a közösségnek. Szijjártót a legnagyobb hazafinak tartja, azon még nem gondolkodott, hogy miből él májustól.
