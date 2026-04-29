Révész Máriusz Vitézyről: Mennyire normális, hogy egy leköszönő államtitkár örül egy következő kormány közlekedési miniszterének?

A címben is olvasható mondattal/kérdéssel indítja Facebook-bejegyzését Révész Máriusz fideszes politikus, majd azzal folytatja, vívódott, hogy mennyire normális mindezt leírni. „De egy normális világban ilyen előfordulhat” – tette hozzá.

Révész ezek után arról ír, a 2010-es évek elején kezdtek együtt dolgozni Vitézyvel, akinek hosszan dicsérte tudását, egy ponton pedig azt is leírta, nagyon sajnálta, amikor „elvesztették, mint közlekedési államtitkárt”.

Find someone who looks at you the way Révész Máriusz looks at Vitézy Dávid

„...és később nagyon sajnáltam, hogy nem kapott 50 szavazattal többet a főpolgármester választáson. Biztos, hogy jobb állapotban lenne Budapest, mint így. Akkor a Tisza párt nem állt mellé, Fidesz bábnak bélyegezte, pedig mindig is egy autonóm gondolkodású, saját útját járó ember volt” – írta Révész, aki Vitézyt „hazánk legfelkészültebb közlekedési szakpolitikusának” tartja, és kívánja, hogy „sikerüljön javítani elsősorban a közösségi és fenntartható közlekedés helyzetén. Ez mindannyiunk érdeke”.