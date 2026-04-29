Súlyos vádak hangzottak el egy kecskeméti papról, de a rendőrségi nyomozás nem talált bűncselekményt

„A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye egy Kecskemét városához kötődő hírportál bejelentése alapján 2026. március 30-án belső egyházi vizsgálatot rendelt el. A megkeresés alapján annak gyanúja merült fel, hogy hittanóra keretében a Főegyházmegye egy papja nem megengedett módon érhetett hozzá több diákhoz” – írja a 444-hez eljuttatott közleményében Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.

Az érsek szerint az ügyben indult rendőrségi nyomozás során együttműködtek a hatósággal, és a Kecskeméti Rendőr-főkapitányság azt közölte velük, hogy a nyomozást április 20-án

bűncselekmény hiányában megszüntette.

Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA

Az érsekség az egyházjogi előírások szerint a belső egyházi vizsgálatot lezárja és annak eredményeit továbbítja a Vatikánba.

Mi ez az ügy?

A Kecsup kecskeméti hírportál két nappal ezelőtt írt arról, hogy „súlyos vádak merültek fel egy iskolai hitoktató pappal szemben”. Több szülő is arról számolt be, hogy néhány gyereket a hittanórán „fogdosott” a pap, „puskát keresve” belenyúlt a zsebükbe, vagy le kellett tolniuk a nadrágjukat.

Egy anyuka arról beszélt, hogy akármi is történt pontosan, számára az volt „felháborító, hogy iskola úgy csinált, mintha nem történt volna semmi. A szülők semmi információt nem kaptak az esetről, noha minden kis apróságról küld levelet az iskola, például hogy vigyünk be vécépapírt, zsebkendőt, vagy hogy rosszul viselkedett a gyerek. De erről nem szóltak.”

Az érintett pap állítólag otthagyta az iskolát, de sem ő, sem az iskola nem akart nyilatkozni. A tankerületi igazgató viszont megszólalt: „Panasz érkezett a hittan órákat tartó atya tanítási módszerei ellen. Az iskola minden érintett felet meghallgatott és az esetet kivizsgálta a megfelelő eljárás keretében. Ez alapján megtette a szükséges intézkedéseket, amit minden érintett fél elfogadott. A kérdésben szereplő bántalmazás nem merült fel, de részleteket személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében nem áll módunkban közölni.”

Bábel érsek azt írta akkor, tehát még a cikk megjelenése és a rendőrségi eljárás eredményének ismerete nélkül, hogy „belső egyházi vizsgálat indult, amely idejére a nevezett klerikus eltiltásra került minden hitoktatással összefüggő tevékenységtől”.

Mi a tanulság?

Igazságot tenni nem tudunk a távolból, de azt fontos kiemelni, hogy

a katolikus egyház - korábbi gyakorlatukkal ellentétben – itt már egyetlen, helyi lapban megjelent cikk miatt vizsgálatot indított.

A rendőrség a Kecsup megkeresésére azonnal lépett: felvette a kapcsolatot a tankerülettel, és „a tőlük kapott elsődleges információk alapján” nyomozásba kezdett.

A tankerület határozott fellépésére is volt már példa korábban a katolikus egyházhoz köthető visszaélésekről szóló sorozatunkban.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét gyermekbántalmazási és más szexuális természetű botrányok sorozata rázta meg 2024 őszén. Ezeket az érsekség a korábbi szokásokhoz képest nagyságrendekkel átláthatóbban kezelte, és azóta különösen aktív a a főegyházmegye a gyermekvédelem területén.

(A címlapi kép illusztráció, az AFP készítette Szerbiában.)