Súlyos vádak hangzottak el egy kecskeméti papról, de a rendőrségi nyomozás nem talált bűncselekményt

„A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye egy Kecskemét városához kötődő hírportál bejelentése alapján 2026. március 30-án belső egyházi vizsgálatot rendelt el. A megkeresés alapján annak gyanúja merült fel, hogy hittanóra keretében a Főegyházmegye egy papja nem megengedett módon érhetett hozzá több diákhoz” – írja a 444-hez eljuttatott közleményében Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.
Az érsek szerint az ügyben indult rendőrségi nyomozás során együttműködtek a hatósággal, és a Kecskeméti Rendőr-főkapitányság azt közölte velük, hogy a nyomozást április 20-án
bűncselekmény hiányában megszüntette.
Az érsekség az egyházjogi előírások szerint a belső egyházi vizsgálatot lezárja és annak eredményeit továbbítja a Vatikánba.
A Kecsup kecskeméti hírportál két nappal ezelőtt írt arról, hogy „súlyos vádak merültek fel egy iskolai hitoktató pappal szemben”. Több szülő is arról számolt be, hogy néhány gyereket a hittanórán „fogdosott” a pap, „puskát keresve” belenyúlt a zsebükbe, vagy le kellett tolniuk a nadrágjukat.
Egy anyuka arról beszélt, hogy akármi is történt pontosan, számára az volt „felháborító, hogy iskola úgy csinált, mintha nem történt volna semmi. A szülők semmi információt nem kaptak az esetről, noha minden kis apróságról küld levelet az iskola, például hogy vigyünk be vécépapírt, zsebkendőt, vagy hogy rosszul viselkedett a gyerek. De erről nem szóltak.”
Az érintett pap állítólag otthagyta az iskolát, de sem ő, sem az iskola nem akart nyilatkozni. A tankerületi igazgató viszont megszólalt: „Panasz érkezett a hittan órákat tartó atya tanítási módszerei ellen. Az iskola minden érintett felet meghallgatott és az esetet kivizsgálta a megfelelő eljárás keretében. Ez alapján megtette a szükséges intézkedéseket, amit minden érintett fél elfogadott. A kérdésben szereplő bántalmazás nem merült fel, de részleteket személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében nem áll módunkban közölni.”
Bábel érsek azt írta akkor, tehát még a cikk megjelenése és a rendőrségi eljárás eredményének ismerete nélkül, hogy „belső egyházi vizsgálat indult, amely idejére a nevezett klerikus eltiltásra került minden hitoktatással összefüggő tevékenységtől”.
Igazságot tenni nem tudunk a távolból, de azt fontos kiemelni, hogy
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét gyermekbántalmazási és más szexuális természetű botrányok sorozata rázta meg 2024 őszén. Ezeket az érsekség a korábbi szokásokhoz képest nagyságrendekkel átláthatóbban kezelte, és azóta különösen aktív a a főegyházmegye a gyermekvédelem területén.
(A címlapi kép illusztráció, az AFP készítette Szerbiában.)
A vizsgálatot a kalocsai érsek rendelte el, a döntés a Vatikánban született.
Korábban egyházi eljárás tárta fel, hogy Antal atya fiatalkorúakat molesztált, de az egyházmegyének ez nem elég hozzá, hogy az elmúlt 30 éves tevékenységét kivizsgálják, így továbbra is pap marad.
Katolikus papok ellen ritkán indul rendőrségi nyomozás, Sz. atyát viszont három gyerekmolesztálási ügyben is feljelentették bő egy éven belül. Az érsek hitt a papjának és nem függesztette fel, a bíróság viszont elrendelte a bűnügyi felügyeletet.