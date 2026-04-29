Szécsi Zoltánnak Orbán Patrióta-interjúja után „volt egy sejtése”, hogy megkeresik őt

„Az értékválasztás nem attól függ, hogy nyersz vagy sem”

– így indokolta a 24.hu-nak Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy a választási vereség után miért vállalta el, hogy beül a Fidesz parlamenti frakciójába.

Szécsi először csak a Fidesz celebistállójában tűnt fel, ott ült március 15-én is a VIP-szektorban Orbán Viktor mögött, végül a neve felkerült a Fidesz-KDNP országos listájára is. Igaz, ahogy a 24.hu is írja, akkor a 211. hely még csak szimbolikusnak tűnt, aztán a visszalépők után hirtelen mégis befutó lett.

Szécsi azt mondta, már Orbán Viktor Patrióta-interjúja után „volt egy sejtése”, hogy a frakció átalakítása miatt megkeresik őt. Meg is keresték, vasárnap pedig, amikor az egyik Fidesz-vezető felhívta, hivatalosan is elfogadta a felkérést.

„Azt mindenki sejti, hogy mik voltak azok a hibák, amelyekre 3,3 millió választó mondta azt, hogy semmi esetre sem kérjük. Ellenzékben azonban nem lehet elkövetni ugyanazokat a hibákat” – mondta Szécsi, de hogy mik voltak a hibák, azt már nem fejtette ki. Azt mondta, nem vett részt az előző kormányzati ciklus munkájában, ezért szerinte „illetlenség lenne, ha most egy felsorolással” állna elő.

„Hála Istennek, ez nem az én feladatom, az anyósülésen még senki sem okozott karambolt, legalábbis ritkán.”

De azt is elmondta, hogy szerinte „Orbán Viktor nélkül nem lehet értelmes megújulás, ha ő ott van, akkor az garancia, hogy a párt továbbra is kormányzati feladatra készül, és akkor van garancia és a hit, hogy ez jó lesz”.