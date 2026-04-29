Te milyen buborékban voltál a választások előtt? És utána?

Vége van az országgyűlési választásoknak, de a politikai tartalmak továbbra is ömlenek ránk (nem véletlenül).

Annyiban ráadásul egészen új helyzetben talált minket ez a kampány, hogy a közösségi média, és ezen belül a TikTok egyre inkább a választók politikai tájékozódásának egyik központi csatornájává vált. A platform algoritmusa azonban gyakran zárt politikai kommunikációs terekbe, úgynevezett véleménybuborékokba tereli a felhasználókat. Ez a jelenség pedig növelheti a társadalmi polarizációt és mélyítheti a pártok szavazói közötti szakadékot.

De mit érzékel ebből az egyszeri felhasználó? Te felismered a saját buborékodat? És érdekel, hogy mi történik benne?

Az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontja épp azt kutatja, hogy a TikTok-használók hírfolyamában hogyan alakul a politikai kínálat. Ide kattintva bárki részt vehet a kutatásban.

A projekt a „citizen science” (közösségi tudomány) megközelítésre épül: a cél az, hogy a vizsgálat ne csak a kutatók számára legyen hasznos, hanem a résztvevők is okuljanak belőle, láthassák, hogy mennyi politikai tartalmat fogyasztottak december elseje óta, és az azóta eltelt időszakban a politikai szereplők mennyi tartalmat raktak ki, valamint azt is, hogy mennyiben jelentett cezúrát a választás ilyen szempontból.

A tiktokozó fideszes politikusok szárnyalásáról itt írtunk bővebben.

Szóval kinek mi a kedvenc politikai tartalma a TikTokon? Én a legtöbbet falatozó miniszterrel nyitok: Nagy István most, hogy nem ül be a parlamentbe, szerintem simán elmehetne kajainfluenszernek.

Almaevés, riogatással:

@drnagyistvan A magyar alma biztonságos és kiváló minőségű. A leghatározottabban visszautasítom minden olyan külföldi érdeket kiszolgáló lobbi szervezetek rosszindulatú véleményét amellyel a magyar alma rossz hírét akarják kelteni ♬ original sound - drnagyistvan

Túrós csusza, riogatással:

@drnagyistvan A tejtermelés nehéz helyzetének megoldásában a tudatos vásárlói döntésnek kulcsszerepe van. Válasszuk mindig a magyar termeket! ♬ original sound - drnagyistvan

Csokoládés oktatóvideó:

Ropogtatás:

Tudnám még folytatni, de nem akarom lelőni a poént, ezt az univerzumot mindenkinek egyedül kell felfedeznie!