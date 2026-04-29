Te milyen buborékban voltál a választások előtt? És utána?

Vége van az országgyűlési választásoknak, de a politikai tartalmak továbbra is ömlenek ránk (nem véletlenül).
Annyiban ráadásul egészen új helyzetben talált minket ez a kampány, hogy a közösségi média, és ezen belül a TikTok egyre inkább a választók politikai tájékozódásának egyik központi csatornájává vált. A platform algoritmusa azonban gyakran zárt politikai kommunikációs terekbe, úgynevezett véleménybuborékokba tereli a felhasználókat. Ez a jelenség pedig növelheti a társadalmi polarizációt és mélyítheti a pártok szavazói közötti szakadékot.
De mit érzékel ebből az egyszeri felhasználó? Te felismered a saját buborékodat? És érdekel, hogy mi történik benne?
Az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontja épp azt kutatja, hogy a TikTok-használók hírfolyamában hogyan alakul a politikai kínálat. Ide kattintva bárki részt vehet a kutatásban.
A projekt a „citizen science” (közösségi tudomány) megközelítésre épül: a cél az, hogy a vizsgálat ne csak a kutatók számára legyen hasznos, hanem a résztvevők is okuljanak belőle, láthassák, hogy mennyi politikai tartalmat fogyasztottak december elseje óta, és az azóta eltelt időszakban a politikai szereplők mennyi tartalmat raktak ki, valamint azt is, hogy mennyiben jelentett cezúrát a választás ilyen szempontból.
A tiktokozó fideszes politikusok szárnyalásáról itt írtunk bővebben.
Szóval kinek mi a kedvenc politikai tartalma a TikTokon? Én a legtöbbet falatozó miniszterrel nyitok: Nagy István most, hogy nem ül be a parlamentbe, szerintem simán elmehetne kajainfluenszernek.
Almaevés, riogatással:
@drnagyistvan
A magyar alma biztonságos és kiváló minőségű. A leghatározottabban visszautasítom minden olyan külföldi érdeket kiszolgáló lobbi szervezetek rosszindulatú véleményét amellyel a magyar alma rossz hírét akarják kelteni♬ original sound - drnagyistvan
Túrós csusza, riogatással:
@drnagyistvan
A tejtermelés nehéz helyzetének megoldásában a tudatos vásárlói döntésnek kulcsszerepe van. Válasszuk mindig a magyar termeket!♬ original sound - drnagyistvan
Csokoládés oktatóvideó:
@drnagyistvan
Eredeti vagy utánzat? Melyik a jobb?♬ original sound - drnagyistvan
Ropogtatás:
@drnagyistvan
Olcsó vagy drága? A drágább tényleg jobb?♬ original sound - drnagyistvan
Tudnám még folytatni, de nem akarom lelőni a poént, ezt az univerzumot mindenkinek egyedül kell felfedeznie!
Zohran Mamdani New York-i polgármester példája mutatja, mekkora a hatása egy jó TikTok-kampánynak. Itthon a Fidesz az olasz brainrotig és a lowkeyozásig, Magyar Péter az aurafarmolásig jut. A legtöbb esetben teljesen idegennek hat minden politikusi próbálkozás.