Trump arra utasította munkatársait, hogy készüljenek fel Irán elhúzódó blokádjára

Donald Trump elnök arra utasította munkatársait, hogy készüljenek fel Irán elhúzódó blokádjára – írja a Wall Street Journal. A legutóbbi találkozókon, köztük a Válságteremben (Situation Room) tartott hétfői megbeszélésen, Trump úgy döntött, hogy továbbra is azzal próbálja térdre kényszeríteni az iráni gazdaságot és olajexportot, hogy megakadályozza a kikötőiből és a kikötőibe irányuló hajóforgalmat. Úgy ítélte meg, hogy a többi lehetősége – további bombázások vagy a konfliktusból való kihátrálás – még nagyobb kockázattal járna, mint a blokád fenntartása.

Egy Arleigh Burke osztályú romboló, a USS Michael Murphy az Arab-tengeren. Fotó: -/AFP

A blokád folytatása ugyanakkor továbbra is magasan tartja az olaj és ezáltal az üzemanyagok árát. Mióta egy április 7-i tűzszünettel véget vetett a nagyszabású bombázásoknak, Trump többször is visszalépett a konfliktus eszkalálásától, teret engedve a diplomáciának, miután korábban az egész iráni civilizáció elpusztításával fenyegetőzött. Ugyanakkor továbbra is kitart a legfőbb követelése mellett: az összes iráni nukleáris tevékenység felszámolását követeli. Hétfőn Trump azt mondta munkatársainak, hogy Irán háromlépcsős ajánlata a Hormuzi-szoros újranyitására és a nukleáris tárgyalások utolsó szakaszra való halasztására bizonyítja, hogy Teherán „nem jóhiszeműen” tárgyal.

Egyelőre Trump kényelmesnek találja a határozatlan idejű blokádot, amiről kedden a Truth Socialön azt írta, hogy „az összeomlás állapota” felé taszítja Iránt. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint a blokád bizonyíthatóan tönkreteszi az iráni gazdaságot – az országnak nehézséget okoz eladatlan olajának tárolása –, és a rezsim ezért próbál kapcsolatot felvenni Washingtonnal.