Trump azzal fenyegeti Iránt, hogy nem lesz többé jó fiú

Donald Trump a Truth Socialön fenyegette meg Iránt. Azt írta, hogy az ázsiai ország nem tudja összeszedni magát, és jobb lenne, ha gyorsan észhez térne, és aláírna egy megállapodást, ami kizárja, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen.

Az amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával készített képpel osztotta meg a posztot. A fotón napszemüveget visel, és egy automata fegyvert tart a kezében, miközben a háta mögött egy szétbombázott közel-keleti település látható. A kép felett pedig a „nincs többé jó fiú” felirat olvasható.

A Wall Street Journal információi szerint Trump nemrég utasította a munkatársait, hogy készüljenek fel Irán elhúzódó blokádjára. Az elnök ugyanis úgy döntött, hogy továbbra is azzal próbálja térdre kényszeríteni az iráni gazdaságot és olajexportot, hogy megakadályozza a kikötőiből és a kikötőibe irányuló hajóforgalmat. Úgy ítélte meg, hogy a többi lehetősége – további bombázások vagy a konfliktusból való kihátrálás – még nagyobb kockázattal járna, mint a blokád fenntartása.