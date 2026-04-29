Trump irigy Károly király beszédére

III. Károly brit király ellátogatott az Egyesült Államokba, hogy ott többször is kezet fogjon Donald Trump amerikai elnökkel, miközben feleségeik, Kamilla és Melania többször arcon puszilják egymást, ahogy illik. A találkozó egy pontján Trump az újságírók előtt fejtette ki, hogy nem sokkal korábban Károly micsoda nagyszerű beszédet mondott, amire ő rendesen „irigykedett”.

Nézzük, mire irigykedett Trump:

Károly a kongresszus előtt előadott beszédében a „bizonytalanság”-gal indított, és arról beszélt, hogy a gyógyulás első lépése annak beismerése, hogy problémánk van ezekben „nagy bizonytalansággal teli időkben”, amelyekkel az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szembesül.

Innen átkötötte szövegét oda, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság nem mindig értett egyet egymással. „Az 1776-os szellem jegyében talán egyetérthetünk abban, hogy nem mindig értünk egyet”. Majd úgy fogalmazott, hogy ha a két nemzet,összefog, nagy dolgokra képes „nemcsak népeink, hanem minden nép javára”. Érti, aki érti.

Amikor Károly a beszéd egy pontján megjegyezte, hogy a „fékek és ellensúlyok rendszere„ alatt működő végrehajtói hatalom a brit jogi hagyomány része, ami az amerikai alkotmány egyik alapelvévé vált, hatalmas ovációt kapott, méghozzá a demokratáktól, majd a BBC beszámolója szerint az éljenzés az egész teremre átterjedt. Károly ezután azzal fokozta a hangulatot, hogy elmondott egy újabb érti, aki értit: „Amerika szavainak súlya és jelentése van, ahogyan az függetlenség óta mindig is volt. Ennek a nagy nemzetnek a tettei még ennél is fontosabbak.”

Egy ponton a NATO-t is belefűzte beszédébe, Henry Kissinger volt amerikai külügyminisztert idézte, majd megjegyezte azt is, hogy a NATO egyetlen alkalommal, a 9/11-es terrortámadások után mozgósított tagállamai védelmében.

Aztán a klímaváltozástagadó Trump előtt ezek után úgy fogalmazott, hogy „az Atlanti-óceán mélyétől az Északi-sarkvidék katasztrofálisan olvadó jégsapkájáig az Egyesült Államok fegyveres erőinek és szövetségeseinek elkötelezettsége és szakértelme áll a NATO középpontjában, egymás védelmére esküdve, polgárainkat és érdekeinket védve, az észak-amerikaiakat és az európaiakat biztonságban tartva közös ellenségeinkkel szemben”.

Bár konkrétan nem említette Jeffrey Epstein nevét, beszédében egy ponton arról beszélt, hogy „támogatni kell azon áldozatokat, akiknek szenvedéseit oly tragikus módon mindkét társadalmunkban ma is tapasztalhatjuk”.

Az nem derült ki, hogy Trump végső soron azért irigykedett, mert értette a beszédet vagy azért, mert nem.