Ügynökakta-nyitogató, avagy a fideszes kontraszelekciós mechanizmusok megerősítése

Melegedő, jó reggelt! Ismét itt a napindító – és nem az egyedüli – hírlevelünk, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival, mint például: tárt karokkal várja Magyarországot az Európai Ügyészség.
Bekövetkezett az elképzelhetetlen: Orbán Viktor nem ül be a Parlamentbe. A Fidesz választmánya röviden értékelte a bukást, Orbán megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, majd felajánlotta a lemondását, de nem fogadták el.
Kubatov Gábor pártigazgató szerint hosszú történet lesz a vereség kiértékelése, Pócs János szerint a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja. Szatmáry Kristóf olyan szervezetet szeretne építeni, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítik. Még a Fidesznél is népszerűtlenebb politikusok is helyet kaptak az összement frakcióban. De legalább Tusványos elvileg lesz.
Molnár Áron azt állítja, Hankó Balázs egyedül döntött kulturális támogatásokról, a miniszter szerint minden a szabályok szerint történt, és tagadta azt is, hogy a kampányban részt vevő celebek kaptak volna forrásokat az NKA pályázatán. „Nem ajándékba kaptam” – mondta Deák Bill Gyula a neki juttatott 100 millióról.
Magyar Péter – aki június 1-re beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel – bejelentette: október 22-én hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Szabó Bence azt mondta, ha felvennék a vagyonvisszaszerzési hivatalba, sok aktát újranyitna, de szerinte ez nem történhet meg, amíg eljárás van vele szemben.
Tarr Zoltán lesz a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszter, Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért.
Máris eltüntették azt az alapkövet, ami a Csepelen elbukott fideszes jelölt nevét örökítette meg a kampányban, mégsem az örökkévalóságnak szólt a Lidl-üzlet építkezésének megünneplése Király Nórával.
A választás óta először tartott sajtótájékoztatót Varga Mihály jegybankelnök, aki még nem beszélt a leendő miniszterelnökkel: szó volt a magyar euróról, az állítólagos Erste-zsarolásról, és arról is, milyen hatással lenne az inflációra az árrésstop kivezetésének.
A választások utáni telitalálat-cunami minden nyertese jelentkezett az összesen több mint 8 milliárd forintért: az állami Szerencsejáték Zrt.-nél még tart a különleges nyereménycunami utáni hatósági vizsgálat, de ez nem érinti a nyeremények kifizetését.
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a feltételezett „vagyonmenekítés” miatt: Magyar Péter szerint több oligarcha menekíti külföldre a lopott vagyont, felszólította a NAV-ot, hogy ezt állítsák meg, Fekete-Győr András a rendőrséget kérte számon.
Közgyűlés lesz a Richternél, 12 milliárdot kapna az MCC, de a cég hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést, amíg az alapítványi egyetemek és az fideszes káderképző MCC sorsa nem rendeződik, a Semmelweis és Corvinus egyetemek alapítványai pedig 6-12 milliárd forintot kapnának.
Zelenszkij Azerbajdzsánban írt alá megállapodást védelmi együttműködésről, és még a béketárgyalások új fordulóját is belengette Bakunak, ráadásul két valódi drón-nagyhatalom fogott össze, ami Moszkva és Teherán számára is aggasztó jel lehet.
Bónuszkvíz: 1990 óta hány évig volt olyan kultúráért felelős miniszterünk, aki a kultúrához értett?
Mit vizsgálhat az Európai Ügyészség, és mit nem? Mikor lehetünk tagjai? Miért fontos ez Magyarország számára? Gyorstalpaló a leendő miniszterelnök egyik első kormányzati ígéretéhez.
Karácsony Gergely és a városvezetés már tudja, milyen projekteket valósítanak meg, ha a kormányváltásnak hála befutnak az uniós támogatások.
Korábban a lelkész azt mondta, ha komoly felkérést kapna, akkor „tisztelettel és alázattal” elfogadná.
Mára kiderült: a bukott miniszterelnök óriási öngólt lőtt utolsó parlamenti felszólalásában. Az elsőben pedig Szelényi Zsuzsanna egy ásítást nyomott el mellette.
A Direkt 36 munkatársai fel is keresték a korrupcióval vádolt egykori miniszterhelyettest az I. kerületi ingatlanban.
A leendő miniszterelnök azt írta, várják a Fidesz új jelöltjét.
Vasárnap Lezsáknál járt Orbán Viktor, hétfőn Lezsák nem lett képviselő, kedden levélben számolt be arról, hogy megkapták a 4 841 300 000 forintos támogatást.
Orbán Viktor megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, ahol többek között elmondta, hogy még nem gondolkozott azon, hogy miből fog élni májustól, de továbbra is munkaképes, jó fizikai állapotban van.
A korrupció elleni fellépés érdekében létrehozott Integritás Hatóság elnökét hivatali visszaéléssel, közokirat-hamisítással és hűtlen kezeléssel gyanúsítják.
Decemberben és januárban a szokásos havi összegek 30-40 szeresét ítélték oda.
Az NKA alá tartozó NKTK döntései nyomán olyan celebek sokasága járt jól, mint Tóth Gabi, Dopeman vagy Pataky Attila.
„Soha nem voltam semmilyen pártnak, és nem leszek tagja... nem húztam se jobbra, se balra, én egy független ember vagyok.”
A Mi Hazánk pedig megkapta a nemzetbiztonsági bizottság elnöki pozícióját.
Ukrajna szerint ezek az ügyletek nemcsak a nemzetközi normákat sértik, hanem azoknak az országoknak a belső jogszabályait is, amelyek fogadják a szállítmányokat. Az EU is készen áll a szankcionálásra, de nem lesz könnyű mind a 27 tagállam támogatását megszerezni
Győrben 1,7 milliárd forint tűnt el a fideszes felügyeletű és irányítású önkormányzati cég által kezelt városi lakáskasszából, a rendőrség ebben az ügyben kérdezte a polgármestert.
Borbély, aki négy éve 36 százalékot kapott „minden idők legrosszabb helyi eredményét elérő jelöltjének” parlamentbe kerülését fájlalta.
Szerinte a volt birkózó annak a bizonyítéka, hogy „a katonai celebség jelensége sajnos létezik a mai Magyar Honvédségben”.
Öt fideszes, akiket a választók leszavaztak, rosszabbul szerepeltek a megtépázott népszerűségű pártjuknál is, de sokakat félresöpörve mégis beültetik őket a Parlamentbe.
„A Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzük Magyarország és Ukrajna kapcsolatát.”
Ezt a Fidesz keddi választmányi üléséről távozó Németh Zsolt mondta el a 444 kérdésére.
A pécsi Hungaro Energy Zrt.-nek 2023-ban még 50 milliárdos árbevétele volt, néhány hete elrendelték a felszámolását. Az ügyben két gyanúsított továbbra is előzetesben van.
Az Alekszej Mordasovhoz köthető, több mint 500 millió dollár értékű jacht azon kevés hajó egyike volt, ami a konfliktus kezdete óta átkelt a szoroson.
Orbán szerint nem az a kérdés, hogy ő ambicionálja-e az elnöki pozíciót, hanem hogy mire van szüksége a közösségnek. Szijjártót a legnagyobb hazafinak tartja, azon még nem gondolkodott, hogy miből él májustól.
Ez lehetne a bukott Orbán-párt megújulásának záloga. Noha nem tűnt úgy, hogy pocsékul működtek volna ezek a mechanizmusok.
Az ügynökakták és „a hírhedt mágnesszalagok” titkosításának teljes feloldásáról egyeztetett az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával.
A szerzett jogok megmaradnak.