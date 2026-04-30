A választás után bő két héttel bezár a mezőtúri kórház belgyógyászati osztálya

A betegellátás 2026.05.01-től szünetel - ez a szöveg fogadja a betegeket a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet honlapján.

Indoklás nincs, és arra sincsen semmi utalás, hogy mikor állhat vissza az ellátás.

Fotó: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

A Tisza Párt győztes egyéni jelöltje, Farkas Csongor azt írta, „végtelenül aljas átverés és színjáték volt 4 hónapon át, amikor a választások idejére megnyílt a belgyógyászat 15 aktív ággyal, ide rendelt orvosokkal. Volt egy erős sejtésünk, hogy újabb trükk és szemfényvesztés, sajnos igazunk lett.”

Farkas szerint pontosan tudták, hogy a megkötött szerződések április 30-ig szóltak, de sunnyogtak, hazudtak és a Tiszát vádolták azzal, hogy bezárják a kórházat.

Ezt a kampányban az eddigi fideszes képviselő, Herczeg Zsolt állította, ahogy azt is, hogy a Fidesz nem zár be kórházat. Farkas felszólította, hogy kérjen elnézést, és azt ígérte, ő mindent megtesz azért, hogy a belgyógyászat csak ideiglenesen szüneteljen, és ne járjon úgy, mint a szülészet, ami végleg bezárt.

Farkas szerint ez volt Herczeg és a Fidesz búcsúajándéka.