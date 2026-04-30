A vesztegetéssel gyanúsított Sára Botond főispán lakásán is házkutatást tartottak, a korrupciós bort keresték

Sára Botond Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A fideszes Sára Botond fősipán a 24.hu-nak elismerte, hogy az ő lakásán is házkutatást tartottak abban a korrupciós ügyében, amit koncepciós ügynek tart. Azt a két üveg, összesen 70 ezer forint értékű bort keresték nála, amit a gyanú szerint megvesztegetésként kapott. Sárát emiatt vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsítják.

Mi volt Sára ügye?

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó - vagyis vendégmunkásokat importáló - kft. ügyvezetője úgynevezett „minősített foglalkoztatói” státuszt szeretett volna szerezni a cégének. Ennek az az értelme, hogy aki minősített foglalkoztatónak számít, az sokkal egyszerűbben tud tartózkodási engedélyt intézni az általa behozott külföldi munkavállalóknak. Ez egyébként az a cég, amelyiknek az ügyeiben Orbán Áron, a bukott miniszterelnök testvére is érintett a telexes Dezső András korábbi, pompás tényfeltáró cikke szerint.

Az ügyészség szerint az ügy gyanúsítottai a következő tervet eszelték ki: korrupciós kapcsolatba lépnek a döntésre jogosult vezetővel, hogy az ő révén mindenképpen elérjék az áhított minősített foglalkoztatói státuszt. Ez a vezető volt Sára.

2023 második felében egy közvetítőn keresztül a kormányhital irodhelyiségében találkozót szerveztek, Sára pedig az ügyészség szerint „arra utasította az ügyben eljáró hivatalos személyeket, hogy vegyenek részt a megbeszélésen”. Ami eredményesnek bizonyult: a kft nem sokkal később megkapta az áhított besorolást, határozatlan időre. A felek, vagyis Sára és a munkaerőkölcsönzők, ezután többször találkoztak egymással. A gyanú szerint ilyen alkalmakkor fogadta el Sára a jogtalan előnyért cserébe a két üveg drága bort az ügyészség szerint. Ez vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének minősül. Ilyen esetben a törvény szerint nem az ajándék értéke, hanem az ajándékozás, illetve az elfogadás mögött rejlő szándék számít.

A fideszes főispán szabadlábon védekezik.