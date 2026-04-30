Egy fideszes kocsmának is jutott 180 millió az NKA eltiltkolt 17 milliárdjából

belföld

Sorra bukkannak fel a furcsa pénzosztogatásos sztorik Hankó Balázs körül. A leköszönő kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőn (NKTK) keresztül 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatást” osztott ki a kampányidőszakban, többségében Fidesz-közeli celebeknek (Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila és társaik), de jutott belőle szépségversenyre, evőversenyre, retroautós felvonulásra is. 17 millió forintot adott a Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guinness-rekordkísérletre is.

A sor nem ér véget, az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 180 millió forintot ítélt meg az R56 Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek „kiegészítő támogatás nemzeti ünnepek és nemzeti identitás megőrzésének témája köré szerveződő, közösségi célú zenés, verses művészeti produkciók megrendezésére”.

Stefka István beszéde a PestiSrácok „Magyar Úton” gyűlésén a Vértanúk terén a 2026-os országgyűlési választások után, 2026. április 17-én.
Fotó: Bankó Gábor/444

Az R56 kocsma a Bem rakparton található, egykor Stefka Istvánhoz, a Pesti Srácok munkatársához kötődőtt, még ő bérelte azt a 90-es években, majd Huth Gergely főszerkesztő is beszállt mellé. 2017-ben a Schmidt Máriához kötődő emlékbizottságtól is milliókat kaptak. 2023-ban bezárt a hely, de csak rövid időre, 2024 végén újranyitotta kapuit.

belföld nka söröző r-kord kft. támogatás fideszes kocsma nemzeti kulturális alap revolution56 söröző Stefka István
Kapcsolódó cikkek

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

Német Szilvi
KULTÚRA

Hankó Balázs nem tud hibázni: a Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guinness-rekordkísérletre is adott 17 milliót

Ezt nem a választások előtt kiszúrt 17 milliárdos keretből osztotta ki a távozó miniszter, de kétségkívül egyedi programoknak tűnnek.

Takács Lili
belföld

Milliókkal dobta meg a Schmidt Mária-féle '56-os emlékbizottság a Stefka István-féle sörözőt

De összesen 75 millió talált utat a Pesti Srácok csinálóihoz. Most már nyilvánvaló, miért rettegnek attól Schmidték, hogy nyilvánosságra kerüljenek a költéseik.

kasnyikm
politika