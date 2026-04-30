Feltörték a Mediaworksöt, rengeteg adatukat tették ki a dark webre

Fotó: Botos Tamás/444

A Telex információja szerint a World Leaks nevű, zsarolásra specializálódott hackercsoport 8,5 terabájtnyi adatot, 15 millió fájlt szerzett meg a Mediaworks nevű fideszes sajtóholding rendszeréből. A World Leaks előbb az adatlopás hírét tette ki a dark webes felületére, azzal, hogy csüt9örtökön este 7 tájban publikálják az anyagot, ha a cég nem fizet, aztán be is váltották a fenyegetésüket. A Telex szerint “A nyilvánosságra hozott fájlok nagy része régebbi, de vannak újak is. Vannak közöttük bérjegyzékek, szerződések, kimutatások, belső üzenetek is.”

Azt, hogy a Mediaworkstől adatokat loptak, a World Leaks közölte a dark weben elérhető felületén, ahogy azt is, hogy magyar idő szerint este hét óra körül publikálják a megszerzett adatokat. A nyilvánosságra hozott fájlok nagy része régebbi, de vannak újak is. Vannak közöttük bérjegyzékek, szerződések, kimutatások, belső üzenetek is.

A World Leaks annyit elárult a lapnak, hogy megkeresték a Mediaworks-öt, de az nem reagált, így nem is fizetett. A hackercsoport korábban úgy működött, hogy a megtámadott cégek adatait titkosították, lebénítva azok rendszereinek működését, de egy ideje áttértek a klasszikus zsarolásra: ha nem kapnak pénzt, publikálják az érzékeny adatokat.