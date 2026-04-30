Hankó Balázs nem tud hibázni: a Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guiness-rekordkísérletre is adott 17 milliót

Nem csitul a botrány Hankó Balázs körül. A leköszönő kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőn (NKTK) keresztül 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatást” osztott ki a kampányidőszakban, többségben Fidesz-közeli celebeknek (Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila és társaik), de jutott belőle szépségversenyre, evőversenyre, retro autós felvonulásra is.

Bár nem ebbe a 17 milliárdos keretbe tartozik, de más, valószínűleg igazi ínyencenknek való programokat is támogatott Hankó. A Tesco Disco is erről írt Facebook-oldalán: 17 millió forintot adott Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guiness-rekordkísérletre.

Ez is egy olyan támogatási forma, amiről Hankó Balázs egyszemélyben dönthetett, kollégiumi bizottság vagy kuratórium beleegyezése nélkül. Az ibrányi Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesületnek 2026 márciusában utalták ki a 17 millió forintot.

Egyelőre a focihimnusz-mulatóst nem ismerhette meg a szélesebb közönség, de ne legyünk igazságtalanok, nemrég kapták meg a támogatást. Az biztosnak tűnik, hogy a Bajnokok Ligája himnusz szövegével nem kell majd sokat bajlódni:


Ezek a legjobb csapatok
Ezek a legjobb csapatok
A legfőbb rendezvény

A bajnokok
A legjobbak
A legnagyobb csapatok
A bajnokok

A nagy találkozó
A nagy sportesemény
A legfőbb rendezvény

A bajnokok
A legjobbak
A legnagyobb csapatok
A bajnokok

Ők a legjobbak
Ők a legjobbak
Ők a bajnokok

A bajnokok
A legjobbak
A legnagyobb csapatok
A bajnokok

A Guiness rekordról nem találtunk hivatalos bejegyzést, de Ibrány város Facebook-oldala március 30.-ra hirdette meg a Guinness Citerarekord Budapest 2026. eseményt, ahol rekordszámúan akartak együtt citerázni, elképzelhető, hogy erre kapták a támogatást.

Ha Ön is talál hasonlóan furcsa támogatást a különböző listákon, például itt, vagy itt, küldje el a megirom@444.hu mailcímre! Köszönjük!

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt, 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

