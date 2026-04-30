Kiss László óbudai polgármester szerint lejárt a pártok kora, ezért mozgalmat indít

Az óbudai polgármester, Kiss László már a választások után bejelentette, hogy kilép a Demokratikus Koalícióból, és függetlenként folytatja munkáját, csütörtökön pedig mozgalmat is alapított a III. kerületért.

„Ennek a mozgalomnak a célja, hogy kerületünk értékeinek óvása és fejlesztése érdekében összefogja azokat a közösségeket, amik évek, évtizedek vagy évszázadok óta jelen vannak, illetve azokat is, akik új csatlakozóként elkötelezettek lakóhelyük iránt”

– írta, majd hozzátette: „A pártok kora lejárt, ahogyan a frakciók kora is. Az önkormányzatban csak a lakóhelyük iránt elkötelezett, tisztességes és lelkiismeretes embereknek van helyük – pártállástól függetlenül. Magam minden képviselőt ilyennek tekintek, és ahogyan eddig, úgy ezt követően is nyitottságot és együttműködést ajánlok mindenkinek, függetlenül értékeitől. Az országgyűlési választáson hatalmas többséget kapott kerületünkben ez a gondolat.”

Szerinte véget kell vetni a megosztottságnak és az egymás címkézésének. A mozgalom a kerület lakosaival együtt vallja, hogy a közösség erőssége a sokszínűség, és arra törekszik, hogy eltérő értékválasztású, meggyőződésű és gondolkodású emberek közösen tudjanak dolgozni lakóhelyükért. Vállalásokat is megfogalmazott: egyrészt nem hagyják, hogy a kerületben magasházak épüljenek, és ellenzik a 45 méternél magasabb beépítéseket, másrészt támogatják a kerület virágosítását és a környezettudatos városüzemeltetést.

„Semmilyen körülmények között nem fogadunk el semmilyen kiemelt kormányzati beruházást. Ahogyan megvédtük a Hajógyári szigetet, a Római-partot, Mocsárosdűlőt és a Római-kempinget, úgy harcolni fogunk minden talpalatnyi helyért, amit oligarchák ki akarnak sajátítani. Teszem ezt akkor is, ha ez a szabadságomba kerül – ahogyan került is.”

Kezdeményezi továbbá,

hogy a pártok vonuljanak ki az önkormányzat világából, és helyüket civil szervezetek vegyék át;

hogy induljon kormányzati panelprogram, valamint kormányzati vagy államilag támogatott bérlakásprogram;

hogy az önkormányzat növelje a leginkább rászoruló csoportok közvetlen támogatását;

hogy a kerületi civil közösségek pályázati alapja évente legalább 10 százalékkal növekedjen, mivel álláspontja szerint a civil szféra az önkormányzatiság egyik alapja.

A polgármester azzal zárta, hogy olyan várost szeretne, ami „a múlt talaján állva a jövőbe tekint. Büszkék vagyunk őseink hagyományaira, zsidó-keresztény értékeinkre. Arra, hogy sokfélék vagyunk. A különbözőség érték, hiszen számunkra nem politika, hanem Otthonunk Óbuda-Békásmegyer!”

A polgármestert 2024 augusztusában hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg, majd le is tartóztatták. Ez nem sokkal azután történt, hogy újraválasztották a kerületben. A rácsok mögül a következő év tavaszán szabadult, az első testületi ülést 2025 májusában vezethette le.

Kisst azzal vádolják, hogy még 2019. októberi megválasztása után egy ismerősével megállapodott, az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és más önkormányzatnál dolgozó hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetniük. A polgármester ragaszkodik az ártatlanságához.