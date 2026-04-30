Lázár: Újra a leghátsó sorba fogok ülni

„Nagy vereséget szenvedtünk. Világosan látjuk az okait, de azok pontos megértése, kezelése nagy munka lesz, ahogyan a Fidesz megújítása is ”– írta a Facebookon Lázár János, aki felveszi a mandátumát és beül az Országgyűlésbe. A leköszönő építési és közlekedési miniszter a választás óta eddig egyszer posztot, egy Churchill-idézetet.

Most azt írta, a Fidesz vezetésének két felelőssége van: távozni és maradni.

„Távozni a pozíciókból és maradni az újjáépítéshez, egyben tartani és megerősíteni azt a politikai közösséget, amelyet legalább 2 millió magyar ember bizalma kötelez”

– írta, hozzátéve, hogy ezt a két, látszólag ellentétes felelősséget igyekeznek összehangolni, például a képviselőcsoport összeállításával. Ahogy azt írtuk, a Fidesz 44 fős és a KDNP 8 fős parlamenti frakciójában ismert nevek és ejtőernyőztetett jelöltek egyaránt vannak, számos bukott egyéni jelölt mentőövet kapott.

Lázár azt is írta, a párt „informális és formális vezetőinek egy része távozott a politikából, egy része viszont hátramarad elvégezni ezt a munkát”, közéjük tartozik ő is. Vissza akarta adni a mandátumát – hiszen azt listán szerezte –, de a közösség

„azzal a feladattal bízott meg, hogy vegyem fel a mandátumot, és vegyek részt az újjáépítésben. Az a dolgunk, hogy a politikai és szervezeti megújulás feltételeit megteremtsük. Véleményem szerint egy év múlva lehet megítélni, milyen munkát végeztünk és azt is, hogy mennyit sikerült nekem, személyesen elvégeznem a rám bízott feladatokból”

– írta, és ezért vállalta csak egy évre a parlamenti munkát. Azzal zárta: „Újra a leghátsó sorba fogok ülni. Befele fogok dolgozni, nem kifele, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek. Isten áldja Magyarországot, az új kormány és az új országgyűlés munkájához sok sikert kívánok!”

A Fidesz kedden tartotta választmányi ülését, ezen Orbán Viktor felajánlotta a lemondását, de a testület nem fogadta el. Ugyanezt játszotta meg Semjén Zsolt KDNP elnök: ő is felajánlotta a lemondását, azt sem fogadták el. Kiderült az is, hogy a párt tisztújító kongresszusát június 13-ra hívták össze, addig is folytatódik a bukás okainak értékelése. Erről ugyan beszéltek a mostani választmányon is, de az újságírók hiába kérdezték az okokat, nem árulták el, mi volt az. Kövér László csak annyit mondott, sok okot állapítottak meg.