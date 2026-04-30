Márciusban újabb mélypontra esett a születésszám

Idén márciusban 5752 gyermek született, ami a valaha volt legalacsonyabb márciusi adat, az egy évvel ezelőttitől 2,9 százalékkal marad el. A halálozások száma 10 393 volt, ami jóval, 9,2 százalékkal alacsonyabb a 2025. márciusinál. Ez utóbbinak köszönhetően a népességfogyás mérséklődött, a múlt hónapban a természetes fogyás 4641 fő volt, szemben a tavaly márciusi 5529-cel, jelentette csütörtökön a KSH.

A statisztikai hivatal gyorstájékoztatójából kiderül, hogy az idei első negyedévben 17 367 gyermek jött világra, ami 3,5 százalékkal, 622-vel kevesebb a tavalyinál. Ezer 15–49 éves nőre 34,9 élveszületés jutott, ami 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29-re csökkent, míg egy évvel korábban – illetve idén február végén is – még 1,31 volt ez a mutató. A népesség nemzetközi vándorlás nélküli szinten maradásához 2,1-es szinten kellene lennie.

Idén március végéig a KSH szerint 32 899-en haltak meg, ami 7,5 százalékkal, 2668-cal kevesebb az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 15 532 fő volt, 12 százalékkal kevesebb az előző évi 17 578 fős értéknél.