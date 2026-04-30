Megszólalt a könnyeit nyeldeklő fideszes: Pócs Jánosnak kéne visszaadnia a mandátumát

Pócs Jánosnak vissza kéne adnia a mandátumát - nyilatkozta a Magyar Hangnak Hajnal-Nagy Gábor jászberényi fideszes képviselő.

Ő volt az, aki egy, a 444 által megtalált videó tanúsága szerint kis híján elsírta magát, miközben jászberényi közgyűlés szerdai ülésén a könnyeivel küszködve arról beszélt, hogy Pócs János annak ellenére bekerülhetett a parlamentbe, hogy teljhatalmú úrként teljesen lenullázta a helyi Fideszt.

„Pócs János már korábban megüzente nekem, hogy jobb lenne, ha kilépnék a Fideszből, de nem fogok. Régebben vagyok tag, mint ő. A Fidesz majd eldönti, hogy kellek-e nekik párttagként”

- mondta Hajnal-Nagy a Magyar Hangnak.

Az egyéni körzetét simán elveszítő Pócs tényleg nem finomkodott a pártársával:

„Örülök, hogy a megújulásban eljutottunk odáig, hogy a Júdások kiállnak, és megmutatják az igazi arcukat.”

Hajnal-Nagy sem tett lakatot a szájára: „A választókerületi elnökök mindenhol teljhatalmú urak voltak, bármiféle kontroll nélkül. A rendszer kontraszelektált lett, a lojalitás mindent felülírt. Nem így kellett volna működnie” - magyarázta a Magyar Hangnak. Az önkormányzati képviselő szerint

„Brutális az a dilettantizmus, amivel a dolgait művelte. Helyben porrá zúzta a Fideszt. Csak Jászberényben mínusz ötezer szavazat volt a tevékenységeinek a következménye. Az pedig a legsúlyosabb rendszerhiba, hogy egy ilyen embernek akarnak szerepet adni parlamenti képviselőként. Ez biztosan nem szolgálja a Fidesz megújulását, sem a fiatal választók megszólítását.”

Amikor a lap megkérdezte tőle, hogy ha így gondolja, miért maradt a Fideszben, a képviselő azt felelte, hogy nem neki kellene visszaadnia a mandátumát, hanem Pócs Jánosnak. Hangsúlyozta, hogy Pócs állításaival ellentétben nem tört pozícióra és nem akar választókerületi elnök lenni.

Pócs a Hangnak azt mondta, hogy az országos közhangulat miatt kapott ki egyéniben 51,27-41,29-re, majd azt hangsúlyozta, hogy sokan többel kaptak ki a Tiszától, mint ő. Megkérdezték tőle, hogy szerinte mivel érdemelte ki, hogy listáról mégis bejuttatták, mire azt mondta, hogy a „határozott, érthető” kommunikációjának köszönhette a képviselői helyét. Pócs leszögezte, hogy nem akarják kizárni a pártból Hajnal-Nagyot, ő biztosan nem fog ilyesmit kezdeményezni”.