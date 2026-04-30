Melania Trump segítségével jutott haza 26 oroszok által elrabolt ukrán gyerek

Az amerikai first lady, Melania Trump elősegítette 26, Oroszország által elrabolt ukrán gyerek hazajutását, ezt Ukrajna emberi jogi ombudsmanja, Dmitro Lubinec jelentette be. Elmondása szerint a first lady kulcsfontosságú partnerré vált az Oroszországgal folytatott tárgyalásokban arról, hogy ukrán gyermekeket hozzanak haza Oroszországból és a megszállt területekről .

„Sokat segít nekünk... Egyértelmű, hogy az Egyesült Államok first ladyjének bevonása bizonyos értelemben megkönnyíti számomra az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat” – mondta Lubinec.

Úgy véli, Oroszország „nem kerülheti el” a válaszadást azokra az ukrán kérésekre, amelyeket az Egyesült Államokon keresztül továbbítanak. Hozzátette, hogy Ukrajna hetente tart megbeszéléseket a kérdésről a first lady-vel.

A first lady 2025 augusztusában írt levelet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben az elrabolt ukrán gyermekek nehéz helyzetével kapcsolatban fordult hozzá. Azóta a Fehér Ház négy alkalommal is kijelentette, hogy ukrán gyerekeket biztonságban hazahoztak Oroszországból, az erőfeszítéseket a first ladynek és egy meg nem nevezett képviselőnek tulajdonította.

Az amerikai külügyminisztérium március végén bejelentette, hogy 25 millió dollárt különített el Ukrajna megsegítésére az Oroszország által elhurcolt gyermekek azonosításában, visszahozatalában és rehabilitációjában.

Ukrajna eddig 20 570 gyermeket azonosított, akiket Oroszország elrabolt a háború kezdete óta, de az ukrán tisztviselők becslései szerint az elrabolt gyermekek valós száma sokkal magasabb lehet. Lubinec szerint akár 150 ezer gyerekről is szó lehet, míg Darja Heraszimcsuk, az ukrán gyermekjogi elnöki biztos szerint 200-300 ezerről lehet szó. (Kyiv Independent)