Mészáros Lőrinc vasútépítő cége 1,8 milliárddal támogatta az Orbán-kampányt intéző, DPK-kat szervező alapítványt

Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd Zrt. óriási összeggel segítette a Fidesz kampányeseményeit lényegében megszervező Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány nevű szervezetet. Ez derül ki abból a táblázatból, amely a V-Híd vállalatirányítási információs rendszeréből származik, és amelyet forrásunk juttatott el hozzánk. Eszerint a táblázat szerint a V-Híd Zrt. 2026. január 5-én 550 millió forintos támogatást könyvelt el az alapítványnak. Az alábbi képekre érdemes rákattintani, hogy olvasható legyen

A V-Híd vállalatirányítási információs rendszeréből származó táblázat, amelyből kiderül az 550 milliós támogatás, amelyet a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítványnak utaltak.

Majd a választás után, április 14-én 250 milliót tüntettek fel, de forrásunk szerint ezt az összeget még március 31-én, a választás előtt utalták át. A legnagyobb összeget pedig biztosan a választás után utalták és könyvelték: április 16-án nem kevesebb, mint egymilliárd forintot kapott a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány.

Az igazán nagy falat: egymilliárdos támogatás az Alapítványnak.

Bár a táblázat szerint a teljesítettség “Függő” státuszban van, ez csupán valamilyen könyvelési lépés hiányára utal. Két forrásunk szerint is megtörténtek az utalások.

Magyarul Mészáros Lőrinc cége három részletben, összesen 1 milliárd 800 millió forinttal támogatta a Fidesz kampányát.